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Украинский АН-225 «Мрия» установил новый мировой рекорд

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  • 20.04.2020, 13:28
Украинский АН-225 «Мрия» установил новый мировой рекорд
Фото: Alex Beltyukov

Ан-225 принадлежат более 250 рекордов в области авиации.

В воскресенье, 19 апреля, транспортный самолет АН-225 "Мрия" приземлился в аэропорту Париж-Ватри, который расположен примерно в 130 км от столицы Франции, сообщает ЦТС.

Как отмечает издание, рейс в Париж-Ватри выполнялся из Тянцзиня с промежуточной посадкой на дозаправку в Алматы. А сегодня после вылета из казахстанского аэропорта, Ан-225 также приземлялся в аэропорту Баку (Азербайджан).

При этом, как проинформировали в ГП "Антонов", на этот раз у китайской стороны возникла задержка во время погрузки. Из-за этого самолет прилетел во Францию на день позже изначально запланированной даты.

По информации аэропорта Париж-Ватри, "Мрия" привезла около 150 тонн груза (маски и прочие средства индивидуальной защиты).

"Прибытие в аэропорт Париж-Ватри Антонова-225, 1000 м3 груза для мирового рекорда", - написал в Twitter президент департамента Марна Кристиан Брюйен.

Замдиректора "Авиалиний Антонова" Виталий Шост заявил, что антоновские Ан-225 "Мрия" и Ан-124 "Руслан" выполнят как минимум 11 рейсов из Поднебесной в Соединенные Штаты в течение следующего месяца. Информацию о стоимости рейсов Шост раскрывать не стал, но, как указывает американское издание, стоимость одного такого перелета может достигать $ 1 млн.

Ранее сообщалось о том, что АН-225 установил рекорд по перевозке груза медикаментов из Китая в Польшу.

14 апреля "Мрия" вылетела из китайского аэропорта Тяньцзинь, где в нее было загружено около 100 тонн лекарств, тестов для лабораторных анализов, медицинских масок и другого защитного оборудования общей загрузкой около 1000 м3. В истории авиации этот объем груза никогда не перевозился внутри грузового отсека самолета. После погрузки крупнейший в мире транспортный самолет совершил перелет в Варшаву с посадкой на маршруте в аэропорту Алматы, Казахстан для дозаправки и отдыха экипажа.

Ан-225 принадлежат более 250 рекордов в области авиации. Среди них - перевозка моногруза весом 187,6 т, а также абсолютный рекорд по грузоподъемности - 253,8 т.


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