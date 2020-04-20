Количество зараженных коронавирусом в Польше превысило 9 тысяч 20.04.2020, 13:59

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Фото: PAP

Скончались 362 человека.

По состоянию на понедельник, 20 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса в Польше превышает 9 тысяч. Об этом сообщает польское Министерство здравоохранения в Twitter.

По данным польского Минздрава, на утро понедельника подтверждено 9453 случая заражения коронавирусом. От болезни в Польше умерли уже 362 человека. Излечились от коронавирусной инфекции 1133 пациента.