Количество зараженных коронавирусом в Польше превысило 9 тысяч
- 20.04.2020, 13:59
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Скончались 362 человека.
По состоянию на понедельник, 20 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса в Польше превышает 9 тысяч. Об этом сообщает польское Министерство здравоохранения в Twitter.
По данным польского Минздрава, на утро понедельника подтверждено 9453 случая заражения коронавирусом. От болезни в Польше умерли уже 362 человека. Излечились от коронавирусной инфекции 1133 пациента.
(3/3) Liczba zakażonych koronawirusem: 9453/362 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 20, 2020