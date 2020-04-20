закрыть
20 апреля 2020, понедельник, 17:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Количество зараженных коронавирусом в Польше превысило 9 тысяч

  • 20.04.2020, 13:59
  • 1,925
Количество зараженных коронавирусом в Польше превысило 9 тысяч
Фото: PAP

Скончались 362 человека.

По состоянию на понедельник, 20 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса в Польше превышает 9 тысяч. Об этом сообщает польское Министерство здравоохранения в Twitter.

По данным польского Минздрава, на утро понедельника подтверждено 9453 случая заражения коронавирусом. От болезни в Польше умерли уже 362 человека. Излечились от коронавирусной инфекции 1133 пациента.


популярное за неделю

Мнение

Доживем до понедельника?
Доживем до понедельника? Наталья Радина
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников
Типичный полицай
Типичный полицай Ирина Халип
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса Павол Демеш, Мирослав Чаплович