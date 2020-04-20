Кремлевские часы 4 Артемий Троицкий

20.04.2020, 14:40

4,640

Артемий Троицкий

Российские власти не в состоянии устроить даже маленькую авральную диктатуру.

Поспорил вчера, по телефону, конечно — у каждого свой карантинный шесток — с другом Саней. В кои-то веки, считает он, России хоть немного повезло с тем, что у власти ментовня, военщина и прочие «силовики»: в смысле, что при всей их подлости и сволочизме, они хотя бы люди дисциплинированные, организованные, и в лихую годину это выручает…

Мне это напомнило довольно известную присказку (впервые услышал от отца, а он — от какого-то своего латиноамериканского друга) про стоЯщие часы, которые два раза в сутки показывают точное время. Однако даже эта метафора, на мой взгляд, не срабатывает в ситуации современной РФ. При всей выучке топтунов и мусоров, при всех их силовых понтах и искреннем садизме, власть в стране настолько дегенеративна, а лидер настолько жалок и профнепригоден, что не в состоянии устроить даже маленькую авральную диктатуру — как, скажем, китайцы в провинции Хубэй. Что, скорее, хорошо — но совсем не в том смысле, что имел в виду Саня.

Эти часы вообще ничего не показывают — ни стоя, ни бегая. Они давно вдребезги разбиты.

Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»