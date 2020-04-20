Американская нефть продолжает падать в цене 1 20.04.2020, 14:15

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Цены на сырье падают, несмотря на заключение сделки странами ОПЕК+.

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 36,6%, до $13,37 за баррель по состоянию на 13:47 по минскому вермени. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, сообщает РБК.

Цена на нефть Brent падает на 4,6% — до $27,08.

Спрос на нефть падает на опасениях, что американские нефтехранилища скоро заполнятся в условиях снижения деловой активности и потребления сырья, сообщило агентство Reuters. Кроме того, негативно на рынок повлияли прогнозы резкого снижения потребления топлива от ОПЕК и Международного энергетического агентства. В апреле спрос на нефть упадет на 29 млн баррелей в сутки, то есть до минимального значения с 1995 года, считают в МЭА. В этом году агентство ожидает сокращения спроса на 9,3 млн баррелей в день. В ОПЕК прогнозируют падение спроса на 6,8 млн баррелей в сутки в 2020 году сравнению с прошлым годом.

Одной из причин сильного падения фьючерсов на WTI также стало приближение даты экспирации майского фьючерсного контракта на нефть. Срок действия майского контракта закончится завтра, а основная часть объема торгов уже заключена в июньском контракте, отметил эксперт по сырьевым товарам ING Уоррен Паттерсон. Июньский контракт на нефть WTI на лондонской бирже ICE падает на 9,4%, до $22,9 за баррель.

Цены на сырье падают, несмотря на заключение сделки по сокращению производства нефти странами ОПЕК+. С начала мая крупнейшие производители уменьшат добычу нефти на 9,7 млн баррелей в день, то есть примерно на 10% от объема производства сырья в мире. Первый этап снижения производства будет действовать два месяца. С июля по декабрь сокращение составит 8 млн баррелей в день, а с января 2021 года снижение составит 6 млн баррелей в сутки. Соглашение будет действовать до мая 2022 года.