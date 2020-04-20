В 11-миллионной Бельгии от коронавируса умерли почти шесть тысяч человек 2 20.04.2020, 15:11

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Фото: REUTERS / Yves Herman

В стране с начала эпидемии обнаружили 39 983 случая заражения.

В Бельгии с начала эпидемии от коронавирусной болезни умерли 5828 человек, однако количество новых смертей уменьшается.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

За последние 24 часа в больницы госпитализировали 232 человека, 138 человек выздоровели. Всего госпитализированными остаются 4920 человек, в том числе 1071 - в реанимации.

За последние сутки было зарегистрировано 168 случаев смерти . Это меньше, чем накануне. "Возможно, мы уже прошли пик волны смертей", - сказал представитель Минздрава Бельгии Эммануэль Андре. В целом в стране умерли 5 828 человек, из них 47% - в больницах.

За последние 24 часа в Бельгии было проведено 8118 тестов. 1487 людей получили положительные результаты, из которых 800 были зарегистрированы обычной лабораторной системой, а 687 – в домах пожилых людей.

В стране с начала эпидемии обнаружили 39 983 случая заражения.

С начала мая Бельгия начнет поэтапно выходить из режима изоляции, для этого власти разрабатывают план, который, по данным СМИ, будет содержать настоятельную рекомендацию для населения о ношение защитных масок.