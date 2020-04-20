Блогер Игорь Клещук: Диктатор нагло врет 6 20.04.2020, 15:19

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Игорь Клещук

Никого из чиновников здоровье людей не волнует.

Общественный активист и блогер из Минска Игорь Клещук рассказал пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» о том, какие меры принимает для защиты себя и как действовать беларусам в сложный период эпидемии:

- Я заметил, что наши люди пытаются помогать друг другу. Я ехал в автобусе в марлевой маске, и мне женщина говорит: «Я вижу, что у вас не очень хорошая маска, потому я вам дарю свою». Это просто был удивительно приятный момент, момент солидарности, когда люди помогают друг другу.

Сейчас хорошо тем, кто в свое время еще перешел на удаленную работу. Я отношусь именно к тем людям, которые работают из дома. Мы не работаем с людьми, и в этом есть хоть какая-то безопасность. Сейчас никто не может спрогнозировать будущее на год-два вперед. Как изменится общество, как изменится Беларусь? Сейчас проблемы государства начнут оголятся, в том числе, и из-за нехватки ресурсов.

Когда я сейчас выхожу из дома, то вспоминаю компьютерную игру Fallout. Она про радиоактивный мир будущего. Мы уже сегодня живем в экстремальных условиях. Сейчас ты выходишь и не знаешь где тебя может ждать опасность. Ты вынужден каждый раз надевать маску и перчатки, потому что все уже знают, что вирус долго держится на поверхностях. Это жизнь в постоянном напряжении. Внутренне ты хочешь это «придушить», но события диктуют иную реальность.

А тем, кто смотрит БТ, советую вспомнить про заявления Лукашенко и чиновников о том, что «девальвации не будет», «кризиса не будет». Сколько их уже было и сколько оказалось правдой? Сейчас любому ясно думающему человеку очевидно, что диктатор просто нагло лжет и делать нужно все не так, как он говорит, а наоборот. Это у белорусов уже на уровне инстинкта.

У нас не принимают никаких мер на уровне государства. К сожалению, я убежден, что ситуация будет развиваться, как в Докшицах. Нам не избежать пандемии, массового заражения.

Почему правительство себя так повело? Очевидно же! Вот тот же субботник: людей выгонят как бесплатную рабочую силу. Их заставляют бесплатно работать ради чьей-то прибыли. Тут только деньги, никого из чиновников здоровье людей не волнует.