Дети – в школу, чиновники – на карантин? 29 20.04.2020, 15:32

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Райисполкомы переходят на удаленную работу.

Из разных регионов Беларуси телеграм-каналу “Европейская Беларусь” сообщают о том, что райисполкомы переходят на удаленную работу.

Школьники, наоборот, сегодня идут на занятия после окончания карантина.

"Сегодня утром главный бухгалтер фирмы возил документы в Октябрьский райисполком города Минска и немного удивился мягко говоря. Исполком был закрыт, приём документов - только в ящик! Получается, дети в школу, а эти - на карантин?" - пишет читатель из Минска.

"Витебский облисполком уже две недели назад перешел на "удаленку", чиновники никого не принимают. А нашим детям сегодня в школу", - пишет читательница из Витебска.