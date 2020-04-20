Число зараженных коронавирусом в Европе превысило миллион 3 20.04.2020, 15:35

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Всего на Европу приходится почти половина количества заражений в мире.

В Европе количество случаев заболевания коронавирусом превысило миллион человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные международной группы волонтеров Worldometer, отслеживающей распространение коронавирусной инфекции в режиме реального времени.

Так, по состоянию 20 апреля в странах Европы, включая Россию и Турцию, зарегистрировано 1 097 863 подтвержденных случая заражения и 102 485 смертей от нового коронавируса.

Больше всего случаев заболевания в Испании, которая первой из европейских стран перешагнула отметку в 200 тысяч: 20 852 человек умерли, 80 587 пациентов выздоровели. Далее идут Италия (178 972 заболевших), Франция (152 894), Германия (145 743) и Великобритания (120 067).

Всего на Европу приходится почти половина количества заражений в мире и более 60% всех летальных случаев.

В мире на данный момент 2 419 198 случаев заболевания коронавирусом, при этом 165 775 человек умерли и 633 391 - выздоровели.