Трубоукладчик «Северного потока–2» «Академик Черский» ушел с маршрута 5 20.04.2020, 16:04

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Судно покинуло испанский порт Лас-Пальмас.

Принадлежащее энергетической компании "Газпром" судно "Академик Черский", которое рассматривали для достройки газопровода "Северный поток – 2", покинуло испанский порт Лас-Пальмас и пошло в Египет. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Vesselfinder и Myshiptracking, передает kasparov.ru.

Ожидается, что в Порт-Саид, расположенный на входе в Суэцкий канал, оно прибудет в ночь на 30 апреля. Судно вышло из Находки, затем, обогнув африканский континент, через Атлантику дошло до Европы.

"Академик Черский" должен был направиться в Балтийское море для работ на трубопроводе, но, судя по нынешнему маршруту, он начал движение обратно.

Напомним, в ночь на субботу, 21 декабря 2019 года, президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете. Он, в частности, включает в себя пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". После этого швейцарская компания Allseas приостановила прокладку труб, хотя строительство газопровода завершено на 92%.