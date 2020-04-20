У сотрудницы Слонимского БТИ нашли коронавирус 2 20.04.2020, 16:13

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: KP.BY

Также коронавирус выявлен у военнослужащего местной части.

Читатели onliner.by сообщают об очаге коронавируса в Слониме. Говорят, что в одном из санаториев Витебска отдыхали мать с ребенком: там они контактировали с зараженным коронавирусом, после приезда домой положительный тест подтвердил заболевание и у них. Женщина работает на Слонимском БТИ и, по сообщениям читателей, два дня общалась с большим количеством людей.

— Вся семья была в конце марта в витебском санатории. 8 апреля их забрали в нашу инфекционную больницу, у матери с дочерью тест положительный, у отца с сыном нет. Как минимум два дня женщина контактировала со всеми работниками Слонимского БТИ, — сообщают читатели. — После этого санстанция обработала помещение, собрали списки работников, только четыре человека отправили на самоизоляцию. При этом сегодня прямо с рабочего места забрали работника с симптомами. Остальных даже не считают контактами первого уровня. Сказали, что их будут мониторить по телефону.

Главный санитарный врач Слонимского района Дмитрий Дервоедов подтвердил, что в городе есть очаг коронавируса. Он прокомментировал ситуацию так:

— В Слониме действительно есть заболевшие. Что касается этой семьи, их контакты первого уровня находятся на самоизоляции, контакты второго уровня могут ходить на работу. В случае проявления у них признаков заболевания они должны сообщить об этом нанимателю и подлежат самоизоляции. Те четыре человека, о которых говорится, — это контакты первого уровня, за ними установлено наблюдение. Саму семью госпитализировали задолго до того, как мы определили, что у них коронавирус.

— То есть проверить их решили сразу после того, как у кого-то в санатории тест оказался положительным?

— Да, они контактировали с этим человеком.

— Нам пишут, что женщина после приезда два дня была рядом со многими работниками БТИ, но только четверо из них на изоляции.

— Это еще ни о чем не говорит. Вопрос — как она с ними контактировала. Для этого мы и определяем контакты первого и второго уровней.

Пока, по словам врача, в Слониме нет массового заражения людей: выявленные случаи коронавируса единичны. Начальник Слонимского БТИ на нашу просьбу прокомментировать ситуацию бросила трубку. Мы набирали несколько раз, но нам так никто и не ответил.

Также читатели сообщают нам и о случае заражения коронавирусом в местной воинской части.

— Приехали с полигона, забрали военного, сразу отправили в Гродно, — пишут нам.

Официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик подтвердила эту информацию.

— Действительно, у одного из офицеров воинской части в Слониме проба на коронавирус дала положительный результат. Сейчас он госпитализирован в Гродненскую областную больницу. Врачи характеризуют его состояние как удовлетворительное, поддержка ИВЛ ему не нужна. Все его контакты сейчас отселены в палаточный городок на полигоне, где обустроен район изоляции, в котором есть все необходимое для автономного пребывания, — прокомментировала она.