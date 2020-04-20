Реаниматолог из Израиля назвал лучшее средство при легкой форме COVID-19 3 20.04.2020, 17:04

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Борис Бриль дал совет тем, кто переносит коронавирус бессимптомно.

Обильное питье – это самое эффективное средство для быстрого выздоровления людей, у которых COVID-19 протекает бессимптомно либо с минимальной симптоматикой. Об этом в эфире телеканала "Обозреватель" заявил реаниматолог, анестезиолог из Израиля Борис Бриль.

"80% людей переносят коронавирус бессимптомно, они не ощущают вообще никакой симптоматики или имеют легкую симптоматику – температура, кашель, в основном у более молодых, более сильных людей. Просто надо пить очень много жидкости. Обильное питье – и все", – сказал реаниматолог.

Он подчеркнул, что корень имбиря не помогает избавиться от коронавируса.

"Не надо скупать имбирь, чеснок, втирать березовую кору себе в левое ухо или выть на восходящую луну. Это все из одной оперы. Если кому-то нравится пить чай с имбирем, то пусть пьет, потому что это вкусно. А если они хотят этим лечиться, то это ерунда. И те, кто это пропагандирует, – шаманы и шарлатаны", – отметил Бриль.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.