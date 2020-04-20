Меркель раскритиковала призывы к досрочному ослаблению карантина 3 20.04.2020, 17:23

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Ангела Меркель

Фото: Photothek / Getty Images

По ее словам, дискуссии по поводу поспешного снятия локдауна бесполезны.

Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла резкой критике «вакханалию дискуссий» по поводу последующего ослабления карантинных мер в Германии. Об этом в понедельник, 20 августа, пишет «Немецкая волна». По словам главы немецкого правительства, дальнейшие ослабления несут риск возникновения второй волны эпидемии в Германии.

Меркель выразила обеспокоенность, что успехи в борьбе с развитием коронавирусной инфекции в ФРГ могут быть сведены на нет, если все меньше количество людей станет придерживаться мер по ограничению социальных контактов. Дискуссии по поводу ослабления локдауна бесполезны, четко дала понять канцлер.

Она напомнила, что следующее обсуждение постепенного снятия карантина с участием канцлера и глав правительств федеральных земель намечено на 30 апреля. Однако, подчеркнула Меркель, важно посмотреть, как будут развиваться события неделей позднее. О том, как развивается ситуация в экономике Германии, и что произойдет с возвращением к учебе школьников можно будет судить не ранее 8 - 9 мая, подчеркнула глава правительства Германии.