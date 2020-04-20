У врача в Давид-Городке нашли коронавирус - он принимал пациентов 2 20.04.2020, 17:37

2,709

иллюстрационное фото mediapolesye.by

По словам жителей города, он заразился от сына-студента.

Жители Давид-Городка в Столинском районе сообщили журналистам, что в местной больнице у врача нашли коронавирус, пишет onliner.by. Мужчина работает гинекологом, все это время он принимал пациенток. По словам жителей города, вирусом медик заразился от сына: молодой человек учится в одном из минских вузов, его общежитие на карантине, поэтому на выходные он приехал к родителям домой. Вскоре у парня поднялась температура, те же симптомы появились у брата и родителей. В итоге тест на коронавирус оказался положительным у всей семьи.

Эту информацию нам подтвердила заведующая Давид-городокской поликлиникой Светлана Ровкач:

— Да, действительно, у нашего акушера-гинеколога положительный анализ на коронавирус, он лежит в Столинской инфекционной больнице с понедельника. Состояние его удовлетворительное, идет на поправку. Мы созваниваемся каждый день: человек чувствует себя хорошо. Заразился он не в больнице: сын-студент приехал домой с температурой, после этого затемпературила мама студента, брат и наш доктор.

Заведующая говорит, все медработники больницы также обследованы и наблюдаются.

— Контактов — целая больница, но среди них зараженных пока нет. Госпитализировали только семью — у них тоже тест подтвердил коронавирус. Тесного контакта с пациентами у врача не было: он осматривал женщин в перчатках и маске. Направлять женщин на анализы пока нет показаний.

Информацию, что среди медиков пока нет зараженных, нам подтвердили и в столинской больнице:

— Этот врач все время был на приеме. Кроме того, он верующий, ходил на собрания, но оттуда пока людей не забирали. Среди его контактов много медиков, пока среди них нет зараженных.

Главврач Столинской ЦРБ Виктор Мойсюк прокомментировал ситуацию так:

— В настоящее время в Столинском районе зарегистрировано пять положительных случаев COVID-19. Двое вылечены, трое находятся на лечении в удовлетворительном состоянии.