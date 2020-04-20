Ученые: Летняя температура не поможет остановить коронавирус 5 20.04.2020, 17:42

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Коронавирус может выжить при высоких температурах.

Летняя температура не поможет остановить распространение коронавируса, ведь он может выжить при высоких температурах. Об этом сообщает "Голос Америки".

Как установили исследователи из французского университета Экс-Марсель, коронавирус SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, может выжить при температуре +60 градусов по Цельсию. Обычно такая температура используется для дезинфекции лабораторий.

Отмечается, что ученым удалось убить коронавирус лишь после того, как они продержали его в течение 15 минут при температуре +92 градуса по Цельсию.

При этом ученые считают, что более низкой температуры будет достаточно для того, чтобы убить образцы коронавируса в малом количестве. Более действенными для борьбы с коронавирусом являются химические дезинфекционные средства.