Как Мозырская городская больница стала одним из крупнейших очагов заражения в городе 5 20.04.2020, 18:09

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Рассказал сотрудник учреждения.

- Мозырская городская больница подготовила несколько отделений для приема контактных больных, были приняты соответствующие меры безопасности, - рассказал телеграм-каналу «Баста» сотрудник больницы.

Одно из отделений — пульманологическое. Там находятся больные с подозрением на заражение коронавирусом. Их пробы отправляются на анализ в Гомель. В пятницу у одного из пациентов, лежащих в нем, была диагностирована задержка мочи. Его отправили в отделение урологии, не дождавшись результата теста и никого не предупреждая.

Урология работает в обычном режиме, врачи не носят противочумные костюмы. С больным спокойно работали медсестры и врач. После работы все ушли на выходной, а в субботу утром из Гомеля пришел результат теста этого пациента. Положительный.

Начали обзванивать всех, кто мог с ним контактировать, а это около 70 человек. Можно представить, что началось в семьях этих медработников.Заведующий отделением урологии вообще работал с ним в рубашке с коротким рукавом и без маски, хорошо, что хотя бы одел перчатки.

Сбор этих 70 человек продолжался до вечера субботы. Приезжали сотрудники на машинах скорой помощи, набивали эти машины контактировавшими с пациентом и отвозили в больницу, где помещали в палаты по 5-6 человек. Больница просто технически не может обеспечить каждого отдельной машиной для доставки и отдельной палатой. Естественно, если там есть несколько заболевших, то и все остальные обречены на заражение тоже.

Читатели телеграм-канала из Мозыря подтверждают информацию о том, что в субботу и воскресенье «скорые» забирали очень много жителей города.

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