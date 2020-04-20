Священник: У двух епископов БПЦ диагностировали коронавирус 6 20.04.2020, 18:21

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иллюстрационное Фото

Оба инфицированных в апреле принимали участие в заседание Синода всех епископов БПЦ.

У двух епископов Белорусской православной церкви диагностирован коронавирус. Это архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий (Апалько) и епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин (Тупеко). Об этом пишет в «Фейсбуке» минский священник Александр Шрамко.

Архиепископ Гурий находится в реанимации, а заражение епископа Вениамина было обнаружено по тестированию перед посещением Лукашенко монастыря в Малых Лядах на Пасху. На встрече с диктатором его уже не было.

Последнее упоминание на сайтах епархий о служении епископа Вениамина – Великая Суббота, а архиепископа Гурия – Вход Господень в Иерусалим.

Оба инфицированных 9 апреля принимали участие в заседание Синода всех епископов БПЦ.

На фото Жировичский Успенский монастырь, где находится резиденция архиепископа Гурия.

(Тупеко) Об этом пишет в «Фейсбуке» минский священник Александр