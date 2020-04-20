Белорусский костел жертвует средства на нужды врачей и медсестер 4 20.04.2020, 18:42

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Средства пойдут не Минздраву, а конкретным больницам.

Католические епископы Беларуси призвали всех католиков участвовать в сборе пожертвований для борьбы с пандемией коронавируса, говорится в официальном пресс-релизе костела, передает «Белсат».

Зачисление собранных средств должно происходить на специально открытый для этого счет белорусского отделения католической благотворительной организации Caritas. С 1990-го года она занимается помощью пострадавшим от Чернобыля, детям, больным, людям с ограниченными возможностями, бедным, одиноким и пожилым.

«Планируется, что средства пойдут не Минздраву, а конкретным больницам», – рассказал директор Каритас Минско-Могилевской архиепархии костела брат Андрей Жилевич.

Иерархи просят белорусских католиков оказать возможную помощь медикам-организовать добровольный сбор пожертвований для приобретения необходимых учреждениям здравоохранения оборудования и медицинских изделий.

«Сегодня сложная ситуация с эпидемией также в Беларуси. Количество больных увеличивается, растет нагрузка на специалистов. Уже 25 тысяч медиков в больницах спасают от страшной болезни наших родных и близких, знакомых и незнакомых. Церковь выражает свою признательность медикам и молится за них, но в это время может стать для них не только духовной поддержкой», – говорится в обращении Конференции католических епископов.

фото с сайта: belsat.eu

По словам брата Андрея Жилевича, братьев-капуцинов, госпитализированных в Докшицах с пневмонией в начале месяца, уже выписали.

Он отметил, что это были пока единственные случаи заражения с подозрением на коронавирус среди католического духовенства Беларуси. «Доказательств того, что богослужения на Пасху привели к росту заражений среди католических верующих, нет», — добавил Жилевич.

Отдельные католические приходы начали передавать помощь больницам еще раньше. Так, 15 апреля солигорские католики вместе со своим священником монахом-францисканином Собеславом Тамалом передали в солигорскую Центральную районную больницу помощь для медперсонала и больных (маски, респираторы, защитные очки и щитки для лица, перчатки, бахилы).