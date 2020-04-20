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Назван победитель конкурса «Лучшее фото года»

  • 20.04.2020, 19:17
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Назван победитель конкурса «Лучшее фото года»
Фото: worldpressphoto.org
Лучший снимок года

Всего в конкурсе жюри было рассмотрено почти 74 тысячи снимков из 125 стран.

Объявлен победитель международного конкурса фотографов Word Press Photo 2020. Им стал японец Ясуеси Тиба. Ему присудили победу в номинации «Лучший снимок года», пишет korrespondent.net.

"Все было темно. Затем неожиданно люди подняли мобильные телефоны, чтобы осветить молодого человека в центре. Он произнес знаменитое стихотворение протеста. Когда он переводил дыхание, все кричали "таура", что на арабском означает "революция"». Его выражение лица и голос произвели на меня впечатление, я не мог перестать фокусироваться на нем и запечатлел момент", - рассказал об истории своего кадра фотограф.

Протесты начались в городе Атбара в декабре 2018 года из-за увеличения цены на хлеб в три раза. Затем протесты расширились и быстро распространились по всей стране.

Ясуеси Тиба - главный фотограф Agence France-Presse в Восточной Африке.

Всего в конкурсе жюри было рассмотрено почти 74 тысячи снимков, представленных 4282 фотографами из 125 стран.


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