Радиоактивные облака из зоны ЧАЭС могут достичь Европы 7 20.04.2020, 19:16

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В некоторых регионах Европы уже выявлен повышенный уровень радиоактивного нуклида цезий-137.

Международное движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (IPPNW) призывает не преуменьшать серьезность ситуации вокруг пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В небе над Украиной имеются радиоактивные облака, заявила организация в Берлине в понедельник, 20 апреля, пишет dw.com.

"При неблагоприятной погодной ситуации от радиоактивных облаков может пострадать и остальная Европа", - говорится в заявлении. По мнению IPPNW, даже если измеряемый в настоящее время уровень радиации не представляет опасности для населения, ситуация может резко измениться, когда пожар охватит более зараженные территории.

Bei ungünstiger Wetterlage könnte auch Rest Europas von radioaktiven Wolken betroffen sein. Jetzt handeln, bevor die Feuer sich weiter ausbreiten!https://t.co/hDodWBmnIQ#Tschernobyl #Ukraine #Waldbrände pic.twitter.com/FzrtUxDtAr — IPPNW Germany (@IPPNWgermany) April 20, 2020

По словам сопредседателя IPPNW Алекса Розена (Alex Rosen), дымовые облака из Украины уже достигли некоторых других регионов Европы, где был выявлен повышенный уровень радиоактивного нуклида цезий-137.

В зоне отчуждения проводится антидиверсионная операция

В свою очередь глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о проведении антидиверсионной операции в зоне отчуждения ЧАЭС после возникновения новых очагов возгорания. "Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу", - сообщил он в Facebook.

Аваков указал на "чудовищно сухую зиму", которая привела к уходу уровня воды в экосистеме вниз на 1,5-2 метра, высохшие торфяники и высокую уязвимость лесных массивов для пожара. "И все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки... Мы это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены, и принимаем меры", - отметил он далее.

Возгорание в зоне отчуждения Чернобыльской атомной станции началось в начале апреля, позднее ситуация ухудшилась из-за шквального ветра. Пожарным удалось справиться с пламенем, но в связи с сильным ветром возникли новые очаги возгорания. Глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин подчеркнул отсутствие угрозы для защитного саркофага над разрушенным энергоблоком ЧАЭС. Несколько дней назад дым от пожара в чернобыльской зоне достиг Киева. Мэр украинской столицы заявил, что это не привело к повышению радиационного фона.