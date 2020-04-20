Борцов с аккумуляторным заводом в Бресте арестовали на 15 суток 8 20.04.2020, 19:36

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Активистов судили в суде Ленинского района Бреста.

В суде Ленинского района Бреста 20 апреля судили трех активистов, которые выступают против аккумуляторного завода и принимали участие в акции протеста 12 апреля. На них заведены административные дела за организацию и участие «в несанкционированном массовом мероприятии» (ст. 23.34 КоАП), сообщает правозащитный центр «Весна».

Дмитрий Бекалюк был задержан вечером в пятницу, Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка задержали утром в субботу. На все выходные их поместили в изолятор временного содержания.

Рассмотрение дел назначили на 14.30 у разных судей.

Дмитрий Андросюк в суде

фото с сайта: spring96.org

Дело Дмитрия Бекалюка рассматривал судья Александр Семенчук. Активист ходатайствовал о вызове в качестве свидетелей милиционеров, которые во время задержания не ознакомили его с правами, а также просил неделю для работы по делу его адвоката. В итоге судья дал время на поиск адвоката до 15.00 22 апреля.

Дмитрий Бекалюк рассказал правозащитнику Владимиру Величкину о том, как происходило его задержание.

"Я зашел в магазин, затем туда забежали четыре милиционера. Один из них показал удостоверение и сказал, что я задержан и в отношении меня ведется административный процесс. Я попросил его ознакомить меня с правами, но тот отказался. "Вы знаете, что нарушаете права?" – спросил я. “Да, знаем. Можете потом опротестовать", – ответил милиционер. Затем включили очень громко музыку в машине и сразу отвезли в ИВС”.

Судить Дмитрия Андросюка начал судья Дмитрий Шурин. В начале процесса Андросюк попросил судью показать ему свое удостоверение. Тот отказался это делать, и тогда Андросюк, в свою очередь, отказался участвовать в судебном процессе. Его удалили из зала суда. Через некоторое время стало известно, что судья принял решение арестовать его на 15 суток.

Дело блогера Александра Кабанова рассматривает судья Куровский. В отличие от двух других активистов, которых судят по ч. 3 ст. 23.34 КоАП, Кабанова обвиняют в нарушении части второй, то есть непосредственно в организации акции 12 апреля. После допроса свидетеля-милиционера Филиппа Китленко судья вынес решение – арестовать блогера на 15 суток.