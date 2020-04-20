«Работающая медсестрой в Витебске тетя рассказывает ужасные вещи» 4 20.04.2020, 19:47

8,023

иллюстрационное Фото

Что на самом деле происходит сейчас в больницах.

Известный российский комик и актер белорусского происхождения Андрей Борисов рассказал о ситуации в Витебске, в одной из больниц которого работает медсестрой его тетя. Об этом пишет телеграм-канал «Баста».

- Буквально пару минут назад мы созванивались с моими родственниками из города Витебска - моего любимого, в котором я родился, - говорит он. - Я разговаривал со своей родной тетей, которая работает медсестрой в Витебске. Она рассказывает совершенно ужасные вещи, что все больницы в Витебске забиты людьми с пневмонией. Я думаю не надо объяснять, с чем они там лежат.

Честно сказать, после этого разговора стал серьезнее относиться к ситуации, потому что я почувствовал как людям, которые работают в больницах, тяжело.

Сейчас информация к людям, которые живут в Беларуси, которые по всей видимости не понимают серьезности ситуации. Я ни в коем случае не нагоняю панику, просто доношу информацию, поскольку это мой родной человек, и я переживаю за нее. Поэтому, пожалуйста, люди живущие в Витебске, в Беларуси, уважайте труд медработников. Выходя на улицу используйте средства защиты, маски, перчатки, держите дистанцию, им сейчас очень тяжело.

Я извиняюсь за свой серьезный тон и вид, но я сегодня по другому не могу. После разговора с тетей, мне даже стало стыдно за себя, поскольку я легкомысленно относился и недооценивал серьезность ситуации. Давайте сделаем так, чтобы все это побыстрее закончилось, и мы пошли на шашлыки.

Естественно, мы всей семьей испугались, и я даже предложил тете уходить оттуда. Сказал, что мы будем присылать деньги, главное, не работай, чтобы не заразиться. Она ответила: «А кто тогда будет спасать, если не мы, если все уйдут? Я не могу уйти, потому что людям нужна помощь».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.