Financial Times посоветовала послушать группу «Стары Ольса» 4 20.04.2020, 20:22

1,236

Белорусская группа попала в топ-10 от американской газеты.

Газета Financial Times (перевод - belmir.by) опубликовала сегодня материал под названием «Топ-10 классических концертов для прослушивания онлайн на этой неделе».

Среди прочего автор текста Ханна Непилова советует послушать записи трансляций прошедшего 21 марта 2020 года Европейского дня старинной музыки, который традиционно отмечается в день рождения Иоганна Себастьяна Баха.

По ее словам, самый очевидный выбор – Стивен Девайн с 48 прелюдиями и фугами Баха на клавесине, которые он исполняет в Национальном центре старинной музыки в британском Йорке.

«Для чего-то немного другого есть белорусская группа «Стары Ольса», исполняющая средневековую музыку времен Великого Kняжества Литовского», – добавляет Ханна.