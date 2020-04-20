закрыть
20 апреля 2020, понедельник, 21:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Financial Times посоветовала послушать группу «Стары Ольса»

4
  • 20.04.2020, 20:22
  • 1,236
Financial Times посоветовала послушать группу «Стары Ольса»

Белорусская группа попала в топ-10 от американской газеты.

Газета Financial Times (перевод - belmir.by) опубликовала сегодня материал под названием «Топ-10 классических концертов для прослушивания онлайн на этой неделе».

Среди прочего автор текста Ханна Непилова советует послушать записи трансляций прошедшего 21 марта 2020 года Европейского дня старинной музыки, который традиционно отмечается в день рождения Иоганна Себастьяна Баха.

По ее словам, самый очевидный выбор – Стивен Девайн с 48 прелюдиями и фугами Баха на клавесине, которые он исполняет в Национальном центре старинной музыки в британском Йорке.

«Для чего-то немного другого есть белорусская группа «Стары Ольса», исполняющая средневековую музыку времен Великого Kняжества Литовского», – добавляет Ханна.


популярное за неделю

Мнение

Доживем до понедельника?
Доживем до понедельника? Наталья Радина
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников
Типичный полицай
Типичный полицай Ирина Халип
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса Павол Демеш, Мирослав Чаплович