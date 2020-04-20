Дети сказали властям дружное «нет» 9 Виктор Горбачев, «Салідарнасць»

20.04.2020, 20:37

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Виктор Горбачев

Как школьники проигнорировали Лукашенко.

Понимаете? Не кто-нибудь, а дети! Взрослые вот уже 26-й год все думают и гадают, как бы этого человека остановить в гонке личных сроков сидения в кресле правителя. А дети оказались умнее и консолидированнее — взяли и в большинстве не пошли в школу (по наблюдениям моим и моего широкого окружения).

Понятно, что это было согласовано с родителями. Однако, как ни крути, тысячи и тысячи школьников вопреки всем наказам и приказам «первого» сказали дружное «нет».

Похоже, со стороны детей это и есть «забастовка». Мирная и открытая. И это урок всем взрослым от несовершеннолетних. Оказывается, можно. Можно и нужно сопротивляться, когда на кону стоит жизнь.

И сегодня те дети, которых родители отправили в школу, вернутся и спросят: «Почему вы меня не любите? Почему другие дети дома, а я должен идти и рисковать?». Дети дают урок нам, взрослым и запуганным, живущим в страхе и покорности, что можно сопротивляться — и это законно.

Считаю, что весь идеологический аппарат страны тоже потерпел крах. Дети и их ослушались и «нагнули». А как еще сказать иначе? При этом, предчувствую, по БТ — дабы компенсировать прокол — нам будут снова показывать счастливые лица детей, которые массово пошли в школы.

Сегодня мы видим скрытое голосование: народ с детьми ответил, что думает о действиях власти. И это шаг к большой победе.

И еще, почему-то верится, что такие дети точно будут жить в другой стране и при другой власти.

Виктор Горбачев, «Салідарнасць»