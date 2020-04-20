«Я закрывала больничный, а оказалось – у меня пневмония и коронавирус» 2 20.04.2020, 20:48

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: KP.BY

У 45-летней Ольги были не совсем типичные симптомы - насморк без температуры и кашля.

Ольга работает на частном рыбоперерабатывающем предприятии. В конце прошлой недели женщина собиралась закрыть больничный в поликлинике, но совершенно случайно узнала, что у нее двухсторонняя пневмония, пишет kp.by. Вскоре тест показал, что у нее коронавирус. Сейчас Ольга находится во 2-й городской клинической больнице в Минске.

- У меня был очень сильный насморк, заложенность носа. В поликлинике мне открыли больничный. Неделю я пробыла дома. В минувшую пятницу, 17 апреля, я шла к врачу с мыслями, что мне пора закрывать больничный, - рассказывает Ольга. - Уже в поликлинике медсестра спросила у людей в коридоре: "Кому закрыть больничный?" Пару человек отдали ей свои больничные листы. Но я решила, что все-таки надо попасть на прием к врачу. Мне нужно было спросить, что делать с моим пониженным гемоглобином - он такой у меня всегда.

В поликлинике Ольгу направили на флюорографию. Снимок показал, что у нее пневмония. Фото: Олег РУКАВИЦЫН / kp.by

Врач заметила, что Ольга давно делала флюорографию, и отправила ее на снимок. Он и показал, что у женщины двухсторонняя пневмония.

- Для меня это воспаление легких было громом среди ясного неба. Ведь у меня не было ни температуры, ни кашля, - говорит Ольга. - Врач спросила, нужна ли мне госпитализация и вызвать ли мне скорую? Я сказала, что сын меня заберет и отвезет в больницу.

В минувшую пятницу вечером в приемном покое 2-й городской клинической больницы, куда направили Ольгу, было многолюдно. По словам женщины, в приемном покое работало два кабинета, людей принимали медленно.

- Мы приехали в приемный покой к семи вечера, и только в полвторого ночи 18 апреля я была в палате. Если бы я знала, что столько людей будет, я бы взяла с собой несколько масок. В приемном покое врач меня спросил, согласна ли я на госпитализацию. Я ответила, что да. На следующее утро у меня взяли мазок на коронавирус. Результат оказался положительным.

Ольге назначили лечение - уколы. Врачи и медсестры, которые приходят к ней в палату, полностью экипированы - очки, респираторы, защитные костюмы.

Ольга лежит в палате с еще одной девушкой. В их боксе, где всего две палаты, есть душ и туалет.

- Мы поступали в больницу с ней в одно время. У нее тоже пневмония, а из симптомов была только повышенная температура. Результат теста на коронавирус ей еще не пришел.

Когда еще не было известно, что у Ольги коронавирус, ей в больницу приносили передачу сыновья. То, как кормят в больнице, женщине не нравится.

- Еда подается холодной. А чай трудно назвать чаем.

Ольга лежит в палате с еще одной девушкой. Фото героя материала.

- Как думаете, где вы заразились коронавирусом?

- Даже нет предположений. До того как я попала в больницу, я была дома три недели. Так получилось, что неделю предприятие не работало, потом я отпросилась на неделю, а затем мне в поликлинике открыли больничный. И все это время я фактически была дома. Ну пару раз выходила в магазин за продуктами, но шла туда в маске и перчатках. Со мной в квартире живут двое взрослых сыновей. Может быть, они где коронавирус подхватили и являются его переносчиками. У них в этот понедельник (20 апреля) должны взять мазок на коронавирус. Они дома на самоизоляции. Старший сын работает на удаленке, младший не работает. Они спортсмены, абсолютно здоровые.

Несмотря на пневмонию, Ольга чувствует себя хорошо и настроена позитивно. При этом она говорит, что сейчас нужно серьезно относиться к своему здоровью. Ведь пневмония при коронавирусе может протекать почти бессимптомно.

- Знаете, что поражает? Если бы я закрыла больничный, то сегодня была бы на работе с пневмонией и коронавирусом. Представляете масштаб трагедии? А где гарантия, что нет коронавируса у тех, кто со мной сидел в очереди к терапевту, но закрыл больничный?