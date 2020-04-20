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Количество заражений коронавирусом в Испании превысило 200 тысяч

  • 20.04.2020, 20:59
Количество заражений коронавирусом в Испании превысило 200 тысяч

Каждый день в стране гибнут сотни человек.

В Испании коронавирусом заразились уже 200 210 человек. Таковы обновленные данные Минздрава Испании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В отчете, опубликованном Министерством здравоохранения, сообщается 399 смертей в течение последних суток. В целом с начала эпидемии умерли 20 852 человека.

Напомним, премьер-министр Испании сообщил, что страна планирует продлить чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса до 9 мая.


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