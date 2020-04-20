Предательская тишина 18 Виктор Горбачев

20.04.2020, 21:27

7,097

Виктор Горбачев

Почему так страшно властям произнести имена погибших врачей и низко им поклониться?

Ну вот, только на днях написал пост про смерть 41-летней медсестры Надежды Фоминой в Витебске на боевом посту и сегодня очередная смерть медицинского работника. Опять на боевом посту. Опять этот проклятый вирус. Теряем друзей, коллег, соседей и специалистов.

43-летний врач Лидской центральной районной больницы умер в ночь с воскресенья на понедельник. Именно на работе: мужчине стало плохо, он вышел. Когда не вернулся, коллеги стали его искать — нашли бездыханное тело. В аоследнее время врач работал в реанимации, где лежат пациенты с COVID-19. По предварительной информации, причиной смерти стала острая коронарная недостаточность.

И тишина. Нет, не в независимых СМИ, а в государственных. Про погибших врачей не говорят ни на пресс-конференции Минздрава, ни на каналах БТ. Ни имен, ни фамилий. Ни слов соболезнования. Предательская тишина. Министр молчит, «вышебога» в церкви на Пасху политический доклад с алтаря произносит об «особенном пути», «победе» в борьбе с вирусом и предстоящих «выборах». Опять «честных». Ни слов сочувствия и благодарности. Главное, ни одного имени погибшего медицинского работника на боевом посту! А они есть Настоящее предательство. Подло и страшно. Это же сокрытие правды.

Я опять говорю про необходимость создания аллеи врачей. Памяти тех, кто погибает в такие дни на боевом посту. Их именами должны называть улицы, школы, больницы, а мы всё Чавесам да Ленину кланяемся, в то время, когда наши герои с нами и сегодня тут. Работают и погибают.

Вся страна скидывается для них на приобретение средств медицинской защиты, а власть глаголет: «у нас всё есть и медицина лучшая в мире». Волонтеры, добровольцы и неравнодушные граждане готовы помочь всем и всегда. Врачи на износе. Проблема на проблеме, а на всех каналах БТ «лидер» про успехи и победы.

Какой-то ужас и фарс. Издевательство и открытая усмешка над гражданами.

Что же так? Или, что не так? Почему так страшно властям произнести имена погибающих врачей и низко им поклониться? Что за страна для жизни, когда имён своих граждан не желаем произносить вслух? Все-таки, аллее врачей быть! Не при этой власти, но быть!

Каждый день эта предательская тишина со стороны «лидеров». Лишь бы кресло удержать.

Эй, коллеги погибающих на посту, не молчите! Говорите о них вслух. Помните о них, и вас тоже не забудут. А пока, пугающая тишина. Какой-то сволочизм.

Берегите себя все.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»