Фотофакт: Музей «Берестье» показал кожаный мяч 13-го века

Фотофакт: Музей «Берестье» показал кожаный мяч 13-го века8
- 20.04.2020, 22:04
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Его нашли при раскопках еще в 1973 году.
Фотографию кожаного мяча, который нашли при раскопках 1973 года, показал в своем Instagram музей «Берестье», пишет tut.by.
Мяч нашли археологи в культурном слое XIII века.
«В Берестье найдены такие редкие для городов предметы, как кожаные мячи. Круглый мяч из двух кожаных кругов и соединяющей их средней кожаной полоски найден в слое XIII века при раскопках 1973 года. Подобные мячи встречались в Новгороде, Минске, Полоцке», — сообщается в подписи к фотографии.
Музей «Берестье» открыли 2 марта 1982 года на Госпитальном острове Брестской крепости на месте детинца древнего города.
С 1969 по 1981 год и в 1988 году под руководством ныне покойного доктора исторических наук профессора Петра Лысенко проводились раскопки, в результате которых были выявлены более 220 деревянных построек XI—XIII , три уличные мостовые, частоколы, многочисленные предметы материальной культуры того времени, сообщается на сайте областного краеведческого музея.
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В Берестье найдены такие редкие для древнерусских городов предметы, как кожаные мячи. Круглый мяч из двух кожаных кругов и соединяющей их средней кожаной полоски найден в слое XIII века, при раскопках 1973 г. Подобные мячи встречались в Новгороде, Минске, Полоцке. Размер артефакта - 7.5 Х 4.0 см. #Берестье#МузейБерестье#Музеи#Беларусь#Артефакты#Интересности#Прошлое#Наука#Путешествия#Богатство#украшенияручнойработы#средневековье#brest#archeology#trip#travelblog#travel#history#photo#photographer#history#historychannel#medievalhistory#medievaltown#