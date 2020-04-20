Фотофакт: Музей «Берестье» показал кожаный мяч 13-го века 8 20.04.2020, 22:04

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Археологический музей «Берестье»

фото: strada.by

Его нашли при раскопках еще в 1973 году.

Фотографию кожаного мяча, который нашли при раскопках 1973 года, показал в своем Instagram музей «Берестье», пишет tut.by.

Мяч нашли археологи в культурном слое XIII века.

«В Берестье найдены такие редкие для городов предметы, как кожаные мячи. Круглый мяч из двух кожаных кругов и соединяющей их средней кожаной полоски найден в слое XIII века при раскопках 1973 года. Подобные мячи встречались в Новгороде, Минске, Полоцке», — сообщается в подписи к фотографии.

Музей «Берестье» открыли 2 марта 1982 года на Госпитальном острове Брестской крепости на месте детинца древнего города.

С 1969 по 1981 год и в 1988 году под руководством ныне покойного доктора исторических наук профессора Петра Лысенко проводились раскопки, в результате которых были выявлены более 220 деревянных построек XI—XIII , три уличные мостовые, частоколы, многочисленные предметы материальной культуры того времени, сообщается на сайте областного краеведческого музея.