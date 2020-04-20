«Зарплату, аренду платить нужно, а в кармане пусто» 2 20.04.2020, 22:10

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Как предприниматели выживают в кризис.

Бизнес теряет клиентов и терпит убытки. Выходы из сложившейся ситуации называют разные, но все однозначно уверены: надо срочно что-то делать. Что происходит с бизнесом и о чём говорят ипэшники, выяснял «Вечерний Гродно».

На рынках ушли в отпуска

Больше остальных от самоизоляции и закрытых границ страдают вещевые рынки. Если в продуктовые магазины покупатели не перестанут ходить, то с покупкой обуви или одежды можно подождать.

— Мы тут любим шутку, переделанную из фильма. Помните фразу «Видишь суслика? Вот и я не вижу, а он есть». Теперь она звучит так: «Видишь покупателей? Вот и я не вижу, а они есть!» — грустно шутит молодая предпринимательница Диана с Центрального рынка. Воскресенье, один из «рыбных» дней в неделе, закончился для неё лишь одной продажей.

По её словам, некоторые ИП с начала апреля ушли в «отпуска», она же пытается распродать старый товар. Ехать за новым — не вариант: границы закрыты, да и денег на него нет. Единственная надежда, что полностью отменят арендную плату и налоги.

— Снизить аренду могут и рынки, а вот налоги изменить может только государство. Все же видят, что у нас нет клиентов, так почему ничего не делается? Должны же быть резервы на такой случай, чтобы нехватку налогов перекрыть! — резюмировала Диана.

На некоторых гродненских рынках предприняли первые шаги. На «Короне» на 20–50 процентов снизили арендную плату. «Антикризисные» меры примут на Южном рынке и большинстве мини-рынков города.

— Активно изучаем, что необходимо сделать, чтобы наши предприниматели могли работать в это нелёгкое время, — говорит директор ЗАО «ГродноТоргСервис» Владимир Сычевский. — Мне поступали коллективные обращения от ИП, и хочу заверить, что мы найдём консенсус. Полностью убрать арендную плату не можем, ведь аренда для нас — один из главных источников дохода. Однако частично её снизить — в наших силах. Окончательное решение примем исходя из возможностей.

В ТЦ могут закрыться точки

Похожая ситуация сложилась в торговых центрах. Предприниматели вынуждены сокращать время работы или закрываться на неопределённый срок.

— Даже в выходные почти пусто. Уже месяц терпим убытки. Зарплату, аренду платить нужно, а в кармане пусто. На новый товар денег нет, распродаём остатки. Слышал, что хотят вводить арендные каникулы — это, конечно, облегчило бы состояние, но не сильно. Наш основной источник дохода — покупатели, а их нет, — рассказывает предприниматель Игорь, торгующий одеждой и аксессуарами в одном из ТЦ. По его словам, коллеги всерьёз говорят о скором закрытии точек.

Многие ИП просят у собственников помещений снизить аренду. В каждом случае разбираются индивидуально.

— Последние события задели каждого, но положение у бизнеса в нынешних реалиях, скажем так, неоднородное: у кого-то дела идут не очень, кто-то, наоборот, держится хорошо. Тем не менее ситуация требует разрешения, и мы с нашими предпринимателями пытаемся найти выход. Решаем с каждым арендатором отдельно, чтобы как-то стабилизировать работу, — говорит директор торгового дома «Неман» Алексей Явлаш.

Бизнесмены хотят на каникулы

Как отмечают в Гродненском областном учреждении финансовой поддержки предпринимателей, просьбы местного бизнес-сообщества были собраны и направлены на рассмотрение в правительство.

— Я лично общался с семью представителями среднего и малого бизнеса, которые высказывали разные варианты выхода из сложившейся ситуации, — рассказывает директор учреждения Олег Ширяев. — Одно из главных предложений — рассрочка различных платежей. Это и погашение кредитов перед банками, и предоставление возможности по уплате обязательных платежей в бюджет в более поздние сроки и многое другое. По аренде собственники помещений и предприниматели договариваются между собой сами. Арендодатели идут навстречу бизнесу и снижают плату. Если сейчас остановиться, опустить руки, то негативных последствий может оказаться намного больше и для их решения потребуется больше времени и финансов.

По словам Олега Ширяева, из-за отмены авиасообщения и закрытия границ в нелёгком положении оказались турфирмы. Многие из них ещё не вернули деньги клиентам, отдых которых сорвался. Эта процедура требует времени, поэтому турфирмы просят отсрочку на два-три месяца. Многие предлагают ввести налоговые каникулы.

— Обсуждался вопрос с доставкой. К автомобилям, которые перевозят продукты или готовую еду, существует ряд требований и оперативно увеличить количество развозящих проблематично. Однако, учитывая спрос на такие услуги, мы предлагаем требования упростить и в качестве альтернативы рассмотреть вопрос с использованием специальных боксов, куда будут складироваться продовольственные товары. Это позволит в короткие сроки перестроиться без особых материальных затрат на приобретение и переоборудование автомобиля в рамках установленных санитарных норм, — добавил Олег Ширяев.