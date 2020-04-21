Трамп назвал фамилию кандидата на пост посла США в Беларуси 21.04.2020, 7:34

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Американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе с 2008 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выдвинуть зампомощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла США в Беларуси, сообщает Белый дом. Напомним, Беларусь и США работали без послов последние 12 лет.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть на ключевые посты в своей администрации следующих лиц: Джули Фишер, из штата Теннесси, [на должность] Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Беларуси», — сказано в сообщении. Кандидатуру посла должен утвердить Cенат.

В феврале о возможном назначении Фишер сообщали СМИ. Фишер ранее работала в качестве заместителя постоянного представителя США при НАТО, а также в посольствах США в Тбилиси, Киеве и Москве. Дипломат владеет русским, французским и немного грузинским языками.

В сентябре 2019 года в Минск приезжал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Он заявил, что США намерены вернуть своего посла в Беларусь.

Американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла с 2008 года. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10. Сейчас посольство возглавляет временный поверенный в делах США Дженнифер Мур.