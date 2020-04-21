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Всплеск COVID-19 в Минске: «скорые» забирают людей особенно часто

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  • 21.04.2020, 7:54
  • 6,626
Всплеск COVID-19 в Минске: «скорые» забирают людей особенно часто
Фото: Надежда Бужан

В некоторые дома бригады медиков приезжают по несколько раз.

Новые фото из Минска опубликовал телеграм-канал «Баста». «Скорые» забирали людей 19 апреля вечером и 20 апреля утром либо приезжали к тем, кто находится на самоизоляции.

Об этом «Басте» сообщили очевидцы, живущие на улицах Матусевича, Славинского, Голубева, Панченко, Ангарской, Белецкого, Гедройца. Сурганова, Острошицкой, проспектах газеты «Звязда» и Независимости.

За два дня журналисты получили более 30 подтвержденных сообщений.

Во многие дома врачи приезжали несколько раз. Так из дома №21 на улице Матусевича сначала забирали людей из первого подъезда, а на следующий день – из шестого.

Также во многие домах проводилась дезинфекция подъездов.

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