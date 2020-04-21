Тайны Уханьской лаборатории 7 21.04.2020, 7:59

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Заявления китайской дипломатии вызвали только новые подозрения.

"(...) Молодой ястреб китайской дипломатии попытался разжечь полемику, выложив взрывное сообщение в Twitter. "Американские военные могли завезти эпидемию в Ухань. Пусть Соединенные Штаты дадут нам разъяснение!" - заявил Чжао Лицзянь своим 300 тыс. подписчикам на платформе, которая подвергается цензуре в Китае. (...) Знамя нового пламенного официального представителя МИД Пекина выглядело как встречный огонь, но не попало в цель, вызвав подозрения в Вашингтоне о возможном происхождении вируса из загадочного Института вирусологии в Ухане, столице провинции Хубэй, где зародилась пандемия. С самого начала кризиса коммунистический режим держал в секрете это учреждение, ставшее мишенью для самых смелых теорий заговора, а также расследований западных спецслужб", - пишет корреспондент Le Figaro в Пекине Себастьян Фалетти (перевод - inopressa.ru).

"Правительство Китая заявляет, что заинтересовано в "сотрудничестве" на международной арене, но внутри страны запирает информацию на замок. Не было организовано никаких визитов зарубежных экспертов для того, чтобы опровергнуть теории заговора, циркулирующие по всей планете", - говорится в статье.

"Всеобщее внимание сосредоточено на национальной лаборатории по биобезопасности института, расположенной примерно в 30 км от рынка в Ухане, где группы исследователей изучают эпидемиологические риски, связанные с дикими животными, особенно летучими мышами, пойманными в самых отдаленных пещерах Срединной империи. На сайте института страница лаборатории сейчас "обновляется", - отмечает журналист. (...) "Клянусь своей головой, что вирус не имеет ничего общего с нашей лабораторией", - пишет в мессенджере WeChat заслуженная исследовательница Ши Чжэнли, которую стали одолевать вопросами.

"Вопросы касались неясной судьбы ее молодой коллеги Хуань Яньлин, выпускницы института 2015 года, которую, по некоторым слухам, называют "нулевой пациенткой" и которая тогда скончалась от этой болезни. Фотография молодой женщины исчезла с сайта института, сначала отрицавшего присутствие Хуань в своей команде исследователей, до того, как ее имя обнаружилось на его сайте, сообщает международное французское радио RFI. "Хуань сейчас работает в другой провинции. Она никогда не возвращалась в Ухань, не заражена коронавирусом и находится в добром здравии", - повторяет официальная пресса. Однако ни одного появления исследовательницы на публике, способного подтвердить такие заявления, не произошло, что вызвало подозрения в стране, где СМИ жестко контролируются цензурой", - резюмирует Себастьян Фалетти.