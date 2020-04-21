С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез 16 21.04.2020, 8:10

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Об этом говорит исторический опыт.

«Сказать, что правитель Беларуси болезненно воспринимает ситуацию, связанную с коронавирусом, - это не сказать почти ничего. Инфекционного агента под названием SARS-CoV-2 Лукашенко причисляет к личным врагам, наподобие непримиримых своих оппозиционеров… Ибо все они покушаются на святое. На его власть», - пишет российский публицист Илья Мильштейн в колонке на сайте graniru.org.

«При этом средства, с помощью которых Лукашенко противостоит старым врагам, здесь не годятся.

На пандемию не нашлешь эскадроны смерти. Ее не изобьешь в кровь на минских площадях. Не раскидаешь по тюрьмам и не вытолкнешь в эмиграцию. С ней, как с Россией, не поскандалишь, заявив на весь мир, что она «нас раком поставила по углеводородам». У нее ничего не выпросишь, вновь и вновь имитируя разворот на Запад во внешней политике.

Между тем бороться с эпидемией, принимая те решительные карантинные меры, к которым сегодня склоняется практически все просвещенное и даже не вполне просвещенное человечество, Лукашенко не рискует. Поскольку лучше многих осведомлен о том состоянии, до которого за четверть века с гаком единоличного правления довел белорусскую экономику. Он боится, что страна попросту рухнет, если пойдет по пути Америки и России, Европы и Азии. Если он в одночасье закроет все стадионы и непродовольственные магазины, кафе и рестораны, школы и культурные учреждения, храмы и кладбища. Он предполагает, что страну постигнет катастрофа, а его сметут.

Потому ведет себя как свойственно безграмотному советскому мандарину при столкновении с непонятной хренью типа Чернобыля. В качестве эффективных противовирусных снадобий прописывает населению водку ради улучшения иммунитета, езду на тракторе с целью повышения урожайности, а также сауну и хоккей - для общего развития. На Пасху призывает православных идти в церковь и сам туда направляется с обожаемым сыном Колей. Заботясь о душевном здоровье нации, засекречивает сводки Минздрава. И всей душой ненавидит «коронавирусный психоз», прозревая в нем заговор темных сил, мечтающих о переделе мира. «Мы эти вирусы переживаем каждый год», - прямо заявляет он под сводами храма и, стыдя маловеров, рассказывает о том, как трудно ему в одиночку «идти против течения». Трудно, но куда деваться?

Деваться Лукашенко, по его мнению, некуда, и тому есть, помимо прочих, еще одна причина, заставляющая его с удвоенным упорством игнорировать пандемию и ненавидеть ее разносчика: президентские выборы, которые должны состояться не позже 30 августа. О чем он тоже говорит с откровенностью…

Картина заболевания представляется завершенной.

Так начинается в Беларуси эта беспримерная президентская гонка, в ходе которой местный правитель собирается добежать до финиша, соревнуясь со смертью. Вряд ли собственной, хотя и такой вариант развития событий не исключен, только маловероятно, что он об этом всерьез задумывается. Для несменяемых вождей, приросших к креслам, такие мысли не характерны. Он ставит небывалый эксперимент на согражданах, одновременно извещая их о том, что «в Беларуси никто от коронавируса не умер и не умрет», убивая и гоня на убой. Лукашенко утверждает, что все до сих пор погибшие от вируса умерли, потому что имели в анамнезе «букет хронических болезней», собираясь и дальше в том же духе комментировать эти, понимаете ли, случайные происшествия и активно планируя дальнейшие убийства. В частности, Лукашенко намерен 25 апреля провести общереспубликанский субботник, а 9 мая, в пику не утратившему остатки благоразумия российскому президенту, парад Победы.

Добежит ли - как знать. Персонально Александр Григорьевич, уже слабо отличающий белорусского избирателя от северокорейского или туркменского, на заданную тему высказывается с предсказуемым оптимизмом. «Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока», - произносит он, Бога не боясь, в той церкви, где сулит электорату «честные выборы». Однако ключевое слово здесь «пока», а главная проблема для автократа сводится к тому, что белорусы все-таки заметно отличаются от несчастных поклонников чучхе и жителей страны, в которой за уличную трепотню про коронавирус болтунов могут арестовать.

При всем их долготерпении, белорусы, как показывает исторический опыт, к массовому своему истреблению относятся плохо, и с теми, кто их убивает, сражаются до последнего патрона. Это еще не поздно осознать и самому Лукашенко, и в особенности тем лицам из его ближайшего окружения, которые получили более качественное образование в сравнении с бывшим председателем совхоза. И понимают, что даже основательные экономические риски ничто рядом с угрозой вымирания белорусского народа. Возможно, они в присущей им мягкой манере сумеют это объяснить своему жестоковыйному руководителю. Возможно, не сумеют и тогда прибегнут к иным способам внушения, неприятно поражая шефа грубыми манерами».