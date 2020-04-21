Власти неделю скрывали вспышку коронавируса на Гродненском мясокомбинате 5 21.04.2020, 8:20

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Фото с сайта region.ej.by

Могло заразиться большое количество людей.

Коронавирус обнаружили на Гродненском мясокомбинате. Об этом стало известно только после того, как телеграм-каналу «Баста» факты сообщили несколько читателей из областного центра.

«16 апреля пришло уведомление на работу, что подтвержден Covid-19 у работника убойного цеха Гродненского мясокомбината. Он был на больничном с 9 апреля. На работу сообщили о положительном результате теста только спустя неделю. Отстранены от работы 7 человек – контакты первого уровня. Но скольких он мог заразить - неизвестно. Работник ходил через проходную и обедал в столовой предприятия. Ждем теперь. После 23-24 апреля начнут болеть, если заразились», - сообщил сотрудник мясокомбината.

«Да, есть у нас зараженные, есть изолированные на карантине», - подтвердил информацию другой сотрудник предприятия.

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