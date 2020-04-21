Разведка США изучает данные о тяжелой болезни Ким Чен Ына 6 21.04.2020, 8:22

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Ким Чен Ын

Фото: KCNA/AFP/Getty Images

Диктатор находится в критическом состоянии.

Американская разведка проверяет полученную информацию о том, что правитель Северной Кореи Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии после хирургической операции.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации США (перевод - nv.ua).

«США изучает разведданные о том, что жизнь правителя Северной Кореи Ким Чен Ына находится в серьезной опасности после медицинской операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ким Чен Ын 15 апреля пропустил празднование годовщины со дня рождения своего деда — основателя КНДР Ким Ир Сена. А последний раз его видели на публике за четыре дня до того на заседании правительства. Как отмечает CNN, это вызвало слухи о проблемах со здоровьем северокорейского лидера.

«Когда лидеры Северной Кореи не участвовали в этих важных торжествах в прошлом, это предвещало серьезные события», — говорится в сообщении.

Телеканал подчеркивает, что сбор разведывательных данных из Северной Кореи — одна из самых сложных задач для разведки США. Северная Корея жестко контролирует любую информацию, которая окружает ее правителя, к которому в стране относятся почти как к божеству. Его отсутствие в официальных государственных СМИ часто вызывает слухи о его здоровье.