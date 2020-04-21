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Коронавирус поразил воинскую часть в Слониме

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  • 21.04.2020, 8:27
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Коронавирус поразил воинскую часть в Слониме
Иллюстрационное фото

Госпитализирован офицер, изолированы военные, которых он мог заразить.

В белорусской армии обнаружили очередное заражение коронавирусом. Положительным оказался тест на COVD-19 у офицера из воинской части в Слониме, передает «Минск-Новости».

Офицера, у которого обнаружили коронавирус, из Слонима госпитализировали в Гродненскую областную больницу. Сообщается, что его состояние удовлетворительное.

Люди, с которыми контактировал офицер, изолированы, за их состоянием наблюдают медики.

На прошлой неделе медики выявили три только официально подтвержденных случая заражения COVID-19 среди военнослужащих срочной службы. Первое заражение зафиксировали у солдата из 72-го Объединенного учебного центра в Печах. Еще два случая зарегистрированы у военнослужащих срочной службы в Бобруйске.

Независимые эксперты считают, что случаев заражения коронавирусом в белорусской армии значительно больше. Этому способствует лично Лукашенко, проводящий репетиции парада к 9 мая, на которых солдатам не выдают индивидуальных средств защиты.


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