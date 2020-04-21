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В России резко упали оптовые цены на бензин

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  • 21.04.2020, 8:29
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В России резко упали оптовые цены на бензин

Нефтяники начали продавать автомобильное топливо на бирже себе в убыток.

В России резко упали оптовые цены на бензин. По данным экспертов агентства «Аналитика товарных рынков», нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, сообщает lenta.ru со ссылкой на РБК.

Отмечается, что в период с 13 по 19 апреля стоимость на АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже опустилась на 11 процентов, до 35,77 тысячи рублей за тонну (в европейской части страны).

При этом издержки компаний, включающие акциз, выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ, составляют 38,07 тысячи рублей за тонну. В результате компании получают чистый убыток примерно в 2,3 тысячи рублей на тонну бензина АИ-92.

По данным издания, цены на топливо снизились из-за резкого падения спроса. В России растет число зараженных коронавирусной инфекцией, из-за этого в крупных городах был введен режим самоизоляции. Это привело к падению автомобильного трафика.

За первую неделю апреля производство бензина рухнуло, объемы сократились на 18,9 процента. Чтобы поддержать отечественные нефтеперерабатывающие заводы, власти задумались о запрете импорта дешевого бензина.


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