Геннадий Федынич: Есть способ ввести карантин на белорусских предприятиях 12 21.04.2020, 8:32

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ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

Бравада никогда хорошо не заканчивается.

20 апреля появилась информация о том, что на БелАЗ сотни работников находятся на больничном из-за заражения COVID-19. Ранее также были подтверждены вспышки на других крупных заводах страны — МАЗ, «Атлант» и другие. Однако власти отказываются вводить на них карантин.

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказал сайту Charter97.org, как белорусским работникам защитить свои права во время пандемии.

- Люди контактируют друг с другом. Идет цепная реакция. Сегодня в метро ездит постоянный поток людей на работу и с нее. Допустим, на Тракторном заводе в пересменку все дезинфицируют, но вряд ли сегодня этим самым можно спасти людей.

На мой взгляд, на тех производствах, которые сегодня не основополагающие для экономики Беларуси, можно перевести людей на две трети тарифа, подумать, каким образом они могли бы получить минимальную заработную плату.

Достаточно сделать нормальную самоизоляцию на две или три недели. Неужели этот период сыграет большую роль для экономики Беларуси? А вот для здоровья людей и помощи медикам — может сыграть.

Я считаю, что до пика пандемии Беларусь еще не дошла. Нам все еще нужно сделать как можно более медленным вхождение в пик заболеваемости коронавирусом и его распространения среди людей. Более того, у школьников не должно быть никаких занятий. Говорят, дети легко переносят коронавирус, а как его перенесут учителя преклонного возраста?

- У родителей есть возможность не пустить детей в школы. У работников госпредприятий нет возможности не посещать работу. Что они могут сделать в этой ситуации?

- Если сегодня условия любого работника угрожают его жизни, то в соответствии с Трудовым кодексом он может письменно отказаться от выполнения своих обязанностей, сообщив об этом нанимателю, сославшись на определенную статью.

Если сегодня кто-то заболел — это уже угроза жизни. Если эти заявления пойдут массово, то заставят нанимателя принять конкретные меры. В нашей ситуации нужно действовать только таким образом, потому что по-другому не доходит. Получится, что карантин будет введен «снизу».

Нельзя ставить на одни весы экономику и людей, это не соизмеримые вещи. Да, будет сложно в экономическом плане. Но я скажу, что средств в мире, (в том числе — в МВФ или в Европейском банке реконструкции и развития) достаточно, чтобы дать беспроцентные кредиты.

Наши банки тоже могли бы дать кредиты малому бизнесу и тем предприятиям, которые сегодня не могут выдать заработную плату. Даже бы минимальную. Это просто нужно организовать. Каждый сам по себе не выживет.

- Страны, в которые белорусы ездили работать, сегодня закрыли границы. Что делать нашим соотечественникам, которые теперь не имеют возможность работать за рубежом?

- Возьмем водителей-международников или, как их называют, дальнобольщиков. Вряд ли в Беларуси для них есть достойная оплата труда и нормальные условия работы. Я бы обратился к тем странам, где сегодня они работают. Уже сейчас Германия предлагает людям приехать и помочь в сельском хозяйстве. Также во многих странах Западной Европы будет не хватать водителей высокого класса. Почему бы тогда не договориться с правительством, что эти люди, пройдя медкомиссию, приедут и будут работать. Границы между странами Европы откроют гораздо быстрее, чем между Литвой-Беларусью и Польшей-Беларусью.

- Как коронавирус изменит положение простого человека труда в Беларуси?

- Сейчас народ думает не о том, как ситуация изменится после пандемии, а как выживать сегодня. У нас нет достоверной информации, нет веры министру здравоохранения. Власти скрывают правдивую статистику, путают цифры, а людям нужна правда. У белорусов может не будет паники, но на 100% будет недовольство властью.

Я встречался в пятницу с человеком, который приехал из деревни. Да, там действительно никто в масках не ходит. А это люди, которые сегодня сеют, а завтра уже будут убирать. Поэтому здесь надо очень аккуратно подходить. Их же нужно поберечь, а не так бесшабашно отправлять работать, говоря, что «никто не будет болеть, потому что я пообещал». Это неуважение к своему народу. Это бравада, которая никогда хорошо не заканчивается. Нам сегодня уже не хватает препаратов, масок, а представьте, какая проблема в районных центрах с ИВЛ.

Люди сейчас начинают делать какие-то запасы на завтра, но «подушки безопасности» у белорусов небольшие. Они не копили деньги на большие покупки. Сам по себе белорусский народ достаточно бедный, он и раньше очень скрупулезно относился к растратам, и сейчас будет еще более. Люди сейчас будут думать о каждом рубле.

Поэтому я хочу обратиться к руководству предприятий: Не увольняйте сотрудников за то, что они не ходят на работу, если у вас зафиксирован коронавирус. Нужно думать, как платить зарплату людям, если заводы и фабрики будут в карантине.

Да, сейчас все упирается в деньги. Есть ли средства у предприятий и банков? У последних, скорее всего есть. Так что давайте поделимся.

Не взирая на сложности и на властные структуры, которые отказываются понимать ситуацию, народ объединяется и это видно каждый день. Общие проблемы сплачивают гораздо больше, чем счастье отдельно взятого человека.