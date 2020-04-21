Видеофакт: Посол Швеции читает сказки оставшимся дома белорусским детям 2 21.04.2020, 8:44

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Кристина Юханнессон представила свой новый проект.

Для тех, кто сейчас остается дома, посольство Швеции в Беларуси начало новый проект на своем канале в YouTube, сообщает kp.by.

Онлайн-проект называется «Шведские сказки белорусским детям». Посольство Швеции в Беларуси давно известно своим участием в культурной жизни нашей страны, с его помощью увидело свет немало самых разных книг в переводе на белорусский язык и фильмов с белорусской озвучкой.

Десятки проектов были созданы на основе известных шведских сказок о корове Маме Му и ее друге Вороне, о Петсоне и его коте Финдусе, о Билле и Боле и других. Эти герои уже «путешествовали» по Беларуси, сказки и представления о них видели дети в школах и интернатах, реабилитационных учреждениях, детсадах, клубах.

Посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон лично начала проект, прочитав сказку Юи и Томаса Висландер «Мама Му читает» в переводе на белорусский язык Надежды Кондрусевич.

- Я неверагодна радая, што магу нарэшце прадставіць вам гэты новы праект, прысвечаны шведскай дзіцячай літаратуры. Вельмі даўно хацелася яго распачаць, але, як заўсёды, не хапала часу. І вось нарэшце настаў момант, можа, і не самы радасны і шчаслівы, але той, калі вельмі важнае месца ў жыцці ізноў займаюць добрыя кнігі. Мы, канечне ж, абавязкова сустрэнемся ў афлайне і адзначым разам яшчэ не адзін Дзень Швецыі і іншыя цудоўныя святы, але цяпер важна трымаць сацыяльную дыстанцыю і часта папросту заставацца дома, - обратилась к слушателям и зрителям госпожа посол.