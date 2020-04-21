В Индии обнаружили необычные рисунки возрастом 30 тысяч лет 21.04.2020, 8:49

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Фото: pixabay.com

Изображение напомнило экспертам современные рентгеновские снимки.

Археологи из Международного научного объединения нашли сотни наскальных рисунков в Индии около истока реки Бетва в штате Мадхья-Прадеш. Возраст старших изображений составляет 30 тысяч лет, пишет lenta.ua.

Во время нового исследования ученые забирались на индийские холмы с целью найти дополнительную информацию об этой местности. В итоге они отыскали сотни петроглифов, самые поздние из которых датируются концом XV – началом XVI столетий. На одном из рисунков изображен охотник, сидящий рядом с пораженным копьем оленем. Человек вооружен ножом, предположительно для разделки туши. Возле удачливого охотника лежат на земле копье и лук. Ученые восхитились умению древних людей точно воспроизводить в петроглифе контуры животного. Оленя рисовали красной краской с четким выделением внутренностей. Изображение напомнило экспертам современные рентгеновские снимки.

Остается лишь гадать, как древним жителям Земли удавалось достичь такой реалистичности при отсутствии оборудования. Рисунок столь натурально передал особенности строения животного, что ученые даже рискнули назвать вид нарисованного млекопитающего. Предполагается, на петроглифе изображен болотный олень Barasingha. Представители этого вида сейчас обитают в Северной Америке.

На рисунке за действиями охотника наблюдает человек, показанный в форме S-образной фигуры. Оба персонажа украшены головными уборами из перьев. Третий же человек приближается к оленю с копьем и луком в руках. До этого времени в Индии нашли лишь один подобный рисунок, изображающий разделку туши погибшего на охоте животного. Для создания древних петроглифов использовали краски зеленого, красного и белого цветов. Всего обнаружили 297 рисунков, из которых хорошо сохранились 152. Наиболее часто изображали кабанов, буйволов и оленей.