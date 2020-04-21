Последний парад Путина 2 Иван Яковина, «Новое время»

21.04.2020, 8:53

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Иван Яковина

В России происходят серьезные изменения.

В России — страшная эпидемия коронавируса, царь спрятался в бункере, бизнес погибает, экономика разваливается, преступность бьет рекорды. А парламент занят переносом исторической даты, которая даже праздником никогда не была.

Все тогда удивились: зачем, для чего, почему именно сейчас? Неужели других дел нет? Я даже подумал, что российским депутатам снова привезли некачественный кокаин. Когда такое происходит, они действительно принимают странные законы, вроде запрета на женское кружевное белье.

Но прошло несколько дней и ситуация прояснилась. Перенос исторической даты никак не связан с историей, и даже кокаин ни при чем. Дело в том, что Владимир Путин хочет во что бы то ни стало провести парад победы.

С этим парадом вообще странная история. В 2020 году исполняется 75 лет со дня завершения Второй мировой. Поскольку дата юбилейная, традиционного «победобесия» прямо с нового года было особенно много. И это не просто так.

Путин собирался сначала накачать народ фальшивым патриотизмом, как депутатов — кокаином. Добиться массового психоза, как в 2014 году с захватом Крыма. После этого 22 апреля устроить показушное всенародное голосование по объявлению себя вечным царем.

Парад 9 мая должен был стать главным праздником десятилетия. На это мероприятие изначально собирались приехать лидеры европейских государств, например, Эммануэль Макрон. В гости собирались Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Биньямин Нетанияху.

И даже Дональд Трамп говорил, что не против, наконец, посетить, Москву. Во время этого визита Путин собирался добиться отмены санкций, признания Крыма российским и получить негласное одобрение Запада на вечное правление в России.

Он планировал сделать парад 9 мая своим личным бенефисом, высшей точкой своего правления, днем победы над всеми своими врагами — как внутренними, так и внешними. Но коронавирус сломал все эти планы.

Сначала пришлось отменить голосование по назначению самого себя вечным царем, потом забраться в герметичный бункер без людей и вирусов. Но вот отмена парада стала последней каплей.

Я много раз говорил: для Путина крайне важно, чтобы момент передачи власти от себя себе же прошел гладко и безо всяких потрясений.

Он очень хотел полной безопасности и стабильности на тот период, когда гусеница Путина станет сначала куколкой Путина, а потом превратится в шикарную, бледную и лысую моль Путина.

Но коронавирус каблуком наступил на куколку в процессе превращения, и вместо моли оттуда выбралось что-то недоделанное — то ли гусеница, то ли личинка, то ли уже что-то другое. Но эта разновидность Путина неспособна жить на воле, она очень уязвима.

Она забралась в колбу своего бункера и оттуда раздает указания. Так вот, главная мечта этого существа сейчас — закончить свое превращение. Выпорхнуть на воздух уже настоящим, состоявшимся пожизненным диктатором.

Но в его картине мира для этого нужен военный парад победы. И на него должны приехать все эти Трампы, Ким Чен Ыны и Макроны с Меркель. Иначе ничего не получится. Именно для них Путин и перенес дату завершения Второй мировой войны на один день.

Он намерен провести парад своей победы в любом случае. Но хочет сделать эту поездку для иностранных лидеров максимально простой. Пускай они сначала отметят завершение войны у себя дома 2 сентября. А потом уже пусть едут в Москву, на его личный бенефис.

Путин сделает для них грандиозный праздник, лишь бы только они подтвердили его статус мирового лидера. Госдума, конечно, тут же исполнила приказ личинки российского диктатора. День окончания войны перенесли со второго на третье число.

Но есть еще один тонкий момент. Путин собирается начать свой триумф и восхождение к вечной власти в День памяти жертв теракта в Беслане. 3 сентября 2004 года в этом городе в ходе штурма захваченной террористами школы были убиты более 300 детей. В тот день чеченские террористы захватили в заложники более тысячи школьников и их родителей.

В последние годы российским государственным СМИ вообще запрещено вспоминать об этой трагедии.

Путин тогда вообще ничего не сделал для спасения людей. Он просто исчез. Неделю его не было ни слышно, ни видно. Сейчас Путин придумал, как вымарать из истории день своего позора. Он хочет, чтобы вместо Беслана все вспоминали день окончания Второй мировой войны.

Однако российский лидер и тут не хочет брать на себя ответственность за все эти не очень красивые махинации. Поэтому официальную дату окончания войны перенесла Госдума, а о переносе парада Путина якобы попросили ветераны войны.

Что это за ветераны такие, неизвестно. Никто их, конечно, никогда не видел. Владимир Путин просто надеется, что никто не обратит на все это внимания. Но этот план уже не сработал.

Даже в России сейчас все говорят, что проводить парад победы в день массового убийства детей в Беслане — это уже просто за гранью человеческого понимания о допустимом. Это неприлично, некрасиво и просто по-скотски.

Конечно, для российского президента понятия морали и достоинства не имеют никакого значения, если речь идет о сохранении и удержании власти. По-моему, в данном случае он перешел очень важную грань даже не в человеческом, а в каком-то более высоком и важном смысле.

И тут у меня есть чувство, всего лишь ощущение, что военный парад 2020 года станет для Путина последним. Если он вообще сможет его провести.

Иван Яковина, «Новое время»