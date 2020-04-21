В Гродно появился еще один очаг коронавируса 21.04.2020, 8:59

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Фото: tut.by

Местные жители успели сфотографировать, как «скорые» увезли одновременно нескольких человек.

Еще один очаг коронавируса появился в Гродно. Это – общежитие Технологического колледжа на улице Курчатова, 8, сообщает телеграм-канал «Баста».

Вчера вечером из здания увезли нескольких человек на «скорых».

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