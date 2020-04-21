В Гродно появился еще один очаг коронавируса
- 21.04.2020, 8:59
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Местные жители успели сфотографировать, как «скорые» увезли одновременно нескольких человек.
Еще один очаг коронавируса появился в Гродно. Это – общежитие Технологического колледжа на улице Курчатова, 8, сообщает телеграм-канал «Баста».
Вчера вечером из здания увезли нескольких человек на «скорых».
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