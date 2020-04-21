Жители Чечни сообщили о вводе федеральных войск в республику 21.04.2020, 9:05

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Иллюстрационное фото

Федеральных военных разместили в Надтеречном районе.

20 апреля днем в Надтеречный район Чеченской республики были введены федеральные войска, сообщает «Новая газета».

Вдоль трассы местные жители засняли на видеорегистраторы (см. видео) большое скопление «Уралов» и палаточные городки, которые военные разбили в окрестностях сел Братское, Бено-Юрт, Знаменское. Источники «Новой газеты» в силовых структурах Надтеречного района не знали о появлении военных и неуверенно предположили, что это учения. Однако, все учения (например, учение войск радиационной и биологической защиты, которое 5 апреля проходило по всему СКФО) оформляются межведомственным приказом, то есть местные подразделения МВД, ФСБ и СК по крайней мере знают о датах, дислокации и задачах армейских учений.

Во-вторых, обычно учения проводятся на полигонах Надтеречного района, вдалеке от населенных пунктов, ближе к лесному массиву. В этом случае военные разбили палаточные городки в непосредственной близи и выставили между ними свои блокпосты. С такой активностью федеральных военнослужащих местные жители давно уже не сталкивались. Происходящее вызвало много вопросов, особенно учитывая тот факт, что сейчас проезд по Чечне и без того блокируется сотрудниками чеченской полиции, обеспечивающими режим жесткого карантина.

В Чечне, по данным на вечер 20 апреля, зафиксировано 264 случая заражения коронавирусом, пять человек скончались, 19 – выздоровели.

Республика с 5 апреля закрыла свои границы для всех, кроме поставщиков продовольствия, лекарств и медоборудования, а также транзитного транспорта. В прошедшие выходные жителям Чечни было запрещено выходить из дома.