Опаснее в 270 раз: ученые заявили о десятках мутаций COVID-19 21.04.2020, 9:08

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Фотo: Antara/Xinhua/Xiong Qi

Самые агрессивные штаммы вируса распространены в Италии и Испании.

Коронавирус мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, большинство из которых опаснее для человека.

Такие выводы озвучили ученые из Чжэцзянского университета в Китае, пишет со ссылкой на исследование Daily Mail (перевод - obozrevatel.com).

Самые агрессивные мутации из найденных у чжэцзянских пациентов оказались такими же, которые распространены в Италии и Испании, а менее активные оказались такими же, как наиболее часто встречаемые в США, в частности в штате Вашингтон.

Авторы исследования заверили, что они первыми смогли доказать, что мутация коронавируса может привести к изменению тяжести болезни. Так, самые агрессивные штаммы возбудителя COVID-19 способны достигать в 270 раз большей вирусной нагрузки, чем самые слабые штаммы.

Исследователи предупредили, что более слабые мутации коронавируса не означают снижение риска летального исхода от возбуждаемого ими заболевания для всех групп людей.

К примеру, два пациента из Чжэцзяня примерно 30- и 50-летнего возраста заразились слабыми мутациями, после чего болезнь у каждого из них протекала тяжело. В конечном итоге оба выздоровели, однако больного более старшего возраста пришлось положить в реанимацию.