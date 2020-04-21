На предприятиях Беларуси - рекордный рост долгов 21.04.2020, 9:25

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Такого шока не было уже много месяцев.

Девальвация белорусского рубля самым негативным образом отразилась на долгах в экономике, пишет banki24.by.

Обязательства крупных и средних предприятий на 1 марта превысили 81,8 млрд BYN. По сравнению с началом года они выросли на 4,5%, а за февраль — на 3,6%.

Небольшой рост в процентном выражении оборачивается значительными суммами в пересчете на деньги.

За февраль долги компаний по кредитам и займам увеличились на 2,663 млрд BYN. Это максимальный прирост за последние 18 месяцев.

Главная причина такого скачка долгов — корректировка курса белорусского рубля. Если на 1 февраля официальный курс был равен 2,1377 BYN за 1 USD, то на 1 марта — 2,2340 BYN.

Так как значительная часть обязательств предприятий выражена в иностранной валюте, ослабление «зайчика» неминуемо привело к росту задолженности в рублях. Официальный курс на 1 апреля составил 2,6023 BYN за 1 USD. Следовательно, мартовские данные по росту задолженности будут еще хуже для компаний.

Основной прирост долгов по кредитам и займам дали предприятия промышленности. Между 1 февраля и 1 марта их обязательства выросли на 1,619 млрд BYN. Такого значительного прироста задолженности не было 49 месяцев подряд — с января 2016 года. Долг предприятий промышленности по кредитам и займам составил 46,2 млрд BYN (+5,4% с начала 2020 года).

Больше всего долгов нахватала пищевая отрасль — 8,648 млрд BYN. Также в лидерах были деревообработка и бумажники — 7,645 млрд BYN и машиностроение — 4,936 млрд BYN.

Помимо промышленности еще 632,8 млн BYN долгов добавили строительные организации. К 1 марта размер обязательств стройсектора составил 11,9 млрд BYN (+5,5% с начала года).

На третьем месте по сумме долгов оказалось сельское хозяйство — 5,617 млрд BYN. Вслед за сельским хозяйством пошли оптовая и розничная торговля. У оптовиков объем обязательств составил 3,114 млрд BYN, у ритейла — 3,167 млрд BYN. Крупный вклад в общие обязательства вносит транспорт.

На 1 марта величина его долгов достигла 3,093 млрд BYN. Причем две трети от этой суммы (2,127 млрд BYN) обеспечил сухопутный и трубопроводный транспорт. Часть обязательств по кредитам и займам были просрочены. К 1 марта просрочка доросла до 2,990 млрд BYN.

Основную часть проблемных обязательств дали компании промышленности (1,792 млрд BYN). Из этой суммы почти половину сформировали предприятия пищепрома (827,3 млн BYN).

Кроме промышленности значительные «мусорные» кредиты и займы накопили сельское хозяйство (469,8 млн BYN), оптовая торговля (311,8 млн BYN) и строительство (222,4 млн BYN).