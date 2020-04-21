Глава ВОЗ: Для человечества основная борьба против коронавируса еще впереди 21.04.2020, 9:26

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Тедрос Адханом Гебрейесус

Фото: Jean-Christophe Bott/ЕРА

Многие попросту не понимают, что такое COVID-19.

- Человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19, заявил в понедельник глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает interfax.com.ua.

"Поверьте, самое сложное - впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию", - сказал он журналистам в Женеве.

"Многие попросту не понимают, что это за вирус", - добавил гендиректор ВОЗ.

Он объяснил, что, с одной стороны, COVID-19 - очень заразный, а с другой - представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.

В последнее время ряд стран ставят под сомнение эффективность ВОЗ. Наиболее резкую позицию по этому вопросу занимают США, приостановившие финансирование организации на время проведения расследования. Его цель - определить, насколько эффективно ВОЗ справилась в ситуации с коронавирусом.