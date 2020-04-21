Жительница Мозыря заразила COVID-19 девять медиков 21.04.2020, 9:31

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Пенсионерка «забыла» о том, что отдыхала в санатории под Брестом.

Жительница Мозыря заразила девять медиков, «забыв» о том, что отдыхала в санатории под Брестом. Об этом пишет читательница телеграм-канала «Баста»:

«Вы писали про санаторий в Брестской области, бабушка, которая жила на улице Катаева в Мозыре, отдыхала там. Она приехала домой, никому ничего не говоря. Ей стало плохо, вызвала из поликлиники врача, при опросе сказала, что заболела дома. Ей назначили лечение, оно не помогло. Вызвали «скорую», опять ничего не сказала про санаторий, температуру сбили и уехали. Медсестры из поликлиники приходят лечат, стало совсем плохо, вызвали «скорую». Только тогда она, наконец, признались, где отдыхала.

Повезли сразу в Гомель, в итоге девять медработников положила. Первый тест был отрицательный, ждем результатов второго.

Таких бабуль еще найдется по Мозырю много, лечить некому будет. Вас у нас читают - пишите, учите, предупреждайте, в конце концов, просите, чтобы люди поступали правильно, не вредили медработникам, а помогали, чтобы не скрывали информацию о своей болезни».

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