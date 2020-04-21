В России начались голодные бунты 21.04.2020, 9:36

Фото: tvrain.ru

«Вспыхнуло» на Северном Кавказе.

Бессрочные «каникулы», на которые россиян по домам отправили власти, уже скоро грозят Кремлю голодными бунтами и по-настоящему массовыми протестами.

Об этом все шире говорят российские блогеры. В частности, автор канала «Аудио статьи» Павел Иванов заявил, что власти должны изменить подходы к помощи населению, потому что «терпеть это невозможно», сообщает obozrevatel.com.

Фото: Facebook / Olivia Olive

«По всей стране люди задают себе вопрос: «А как нам жить?» Сидеть по домам, и что? Чем детей кормить? До августа, до октября или до 1 мая? А вот уже в мае будут требовать платить за ЖКХ, по кредитам, грозятся отобрать квартиру. А у нас денег нет!», – заявил Иванов.

Фото: Facebook / Olivia Olive

Он показал толпу разъяренных жителей Владикавказа, которая в понедельник, 20 апреля, взяла в осаду здание местной власти с протестом против самоизоляции.

«На митинги, которые обычно созывается со всех концов Москвы, и то собирается меньше народа», – отметил он.

«Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров молодец – он не испугался, вышел к людям. Это кого-то успокоило. Хотя бы градус напряжения спал. Но, даже если сейчас люди просто разойдутся по домам, но через неделю ничего не исправится и люди не смогут выйти на работу, ситуация усугубится и уже через неделю их так просто на дом опять не разгонят. Будут аресты и задержания, будет накаляться градус с каждым днем. Ау, власти! Стране грозят голодные бунты! Делайте что-нибудь», – заявил блогер.