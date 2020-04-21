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Белыничи стали еще одним очагом коронавируса в Могилевской области

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  • 21.04.2020, 9:42
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Белыничи стали еще одним очагом коронавируса в Могилевской области
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Один из возможных источников заражения - студент Белорусско-российского университета.

Вспышка коронавируса произошла в Белыничах Могилевской области. Уже подтверждены как минимум два случая, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Два подтвержденных случая в Белыничах. Один из возможных источников заражения - студент Белорусско-российского университета, который приехал домой из Могилева. Его родители - на изоляции дома, много и других контактных, тоже на изоляции. Четвертый этаж ЦРБ отвели для приема с короновирусом. Сейчас там лежат двое с подтвержденным диагнозом», - пишет источник канала из Белыничей.

«Коронавирус уже в Белыничах. Привезли из Могилева, семья, ребенок из которой учится в Могилеве, сейчас ждет результатов тестов. Есть уже и подтвержденные», - сообщил другой читатель «Басты».

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