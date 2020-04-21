Цена на американскую нефть вернулась к положительному значению, на российскую остается отрицательной 4 21.04.2020, 9:45

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Что происходит на биржах после рекордного в истории обвала?

Стоимость фьючерса на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7:10 (по Минску) на бирже NYMEX она выросла до $1,40. Июньские фьючерсы WTI подорожали до $21,33, сообщает РБК.

Июньские фьючерсы на североморскую смесь Brent на бирже ICE в Лондоне торгуются по цене $25,39 за баррель (майские контракты истекли).

Цена нефти Urals, торгуемой российскими компаниями, остается на отметке минус 2 доллара за баррель, снизившись на 112,7% с прошлых 15,75 долларов за баррель.

20 апреля стоимость апрельского фьючерса WTI рухнула до нуля, а затем и вовсе впервые в истории достигла отрицательных значений: котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель.

После введения ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса мировой спрос на нефть упал. «Если мы не увидим восстановления спроса в ближайшее время, вполне вероятно, что июньский контракт будет ждать та же участь», — приводит Bloomberg слова Уоррена Паттерсона, аналитика нидерландского финансового конгломерата ING Bank NV. В то же время он выразил мнение, что после апреля цены начнут постепенно восстанавливаться.

Как заявил РБК аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, обвал нефти WTI связан в том числе с тем, что страны — участницы сделки ОПЕК+ пока не сократили добычу. Саудовская Аравия продолжает добывать больше 12 млн барр./сутки. Кроме того, Эр-Рияд отправил большие объемы нефти в США, и это в комплексе вызвало падение цен на добываемую в Техасе марку, отметил он.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах полностью заполнить национальные резервы страны, направив в хранилища до 75 млн баррелей. Вашингтон также рассмотрит возможность приостановки закупок нефти у Эр-Рияда, добавил он.