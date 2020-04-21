Что на самом деле скрывала загадка Бермудского треугольника 6 21.04.2020, 9:53

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Разгадан паранормальный фейк века.

В январе 2020 года средства массовой информации, особенно научно-популярные, облетело сообщение о находке, сделанной в Атлантическом океане в 65 километрах к востоку от города Сент-Огастин на севере американского штата Флорида. Команда «охотников за кораблекрушениями» совместно со съемочной группой телеканала Science Channel обнаружила на глубине в 30 метров останки грузового парохода SS Cotopaxi, затонувшего почти столетие назад. Этот корабль, чье бесследное исчезновение стало уже легендарным, в свое время угодил даже в фильм Стивена Спилберга «Близкие контакты третьей степени», где послужил доказательством существования инопланетной цивилизации. С находкой «Котопахи» окончательно развенчан, наверное, главный миф второй половины XX века, десятилетиями будораживший неокрепшую психику миллионов обывателей. Таинственный Бермудский треугольник, необъяснимыми жертвами которого будто бы стали сотни кораблей, самолетов и тысячи людей, оказался очередным бизнес-проектом по сравнительно честному отъему денег у простодушного населения. Onliner рассказывает о загадке (и разгадке) этой «черной дыры» в океане.

Исчезновение «Котопахи»

29 ноября 1925 года грузовой пароход SS Cotopaxi, названный в честь почти 6-километрового эквадорского вулкана Котопахи, отправился в очередной, казалось бы, заурядный рейс. Из американского Чарльстона (штат Южная Каролина) он должен был доставить в столицу Кубы Гавану груз угля. Спустя два дня береговые службы получили с борта корабля сообщение о сильном крене судна, и с тех пор о нем никто ничего не слышал. Без вести пропало и оно само, и 32 человека, находившихся на борту. С этого момента и на протяжении почти века «Котопахи» являлся одним из главных героев выстроенного вокруг данного района Мирового океана мифа о неком Бермудском треугольнике, непостижимым науке образом пожирающем корабли, самолеты, а заодно и их экипажи.

Несчастный углевоз сделал героем своей культовой фантастики «Близкие контакты третьей степени» (1977) даже Стивен Спилберг. В этом фильме корабль спустя полвека после исчезновения находят в центральноазиатской пустыне Гоби — естественно, безо всякого следа команды на борту. Виноваты во всем оказались, как водится, инопланетяне.

В мае 2015 года появились сообщения о сенсационной находке. У побережья Кубы корабли береговой охраны страны перехватили дрейфующее судно, которое они идентифицировали как SS Cotopaxi. Конечно, это был «летучий голландец» без единого члена экипажа. Очень быстро выяснилось, что первоисточником этой «сенсации» являлся известный сатирический сайт фейковых новостей World News Daily Report, и о пароходе вновь забыли.

Окончательно загадка «Котопахи» была решена 4,5 года спустя. Команда исследователей во главе с Майклом Барнеттом, сотрудником Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) — американского государственного агентства, занимающегося изучением Мирового океана, — к январю 2020 года закончила тщательные исследования, в которых объединила теоретическую работу в архивах и практические погружения на морское дно. Документы британской страховой компании Lloyd's, после пропажи корабля судившейся с родственниками членов его команды, позволили установить, что последние радиосообщения с борта SS Cotopaxi были получены в районе флоридских городов Джексонвилль и Сент-Огастин. Известный маршрут парохода и точка его последнего выхода на связь позволили соотнести исчезновение с уже известным дайверам местом крушения неопознанного судна в 65 километрах к западу от побережья штата.

Благодаря серии погружений это предположение проверили на практике. Оказалось, что габариты затонувшего безымянного корабля и доступные на дне фрагменты совпадают с внешним обликом «Котопахи». Кроме того, среди поднятых на поверхность деталей судна обнаружились и элементы, произведенные в непосредственной близости от верфи, где был построен углевоз.

Пароход построили в 1918 году, еще в Первую мировую войну, для нужд американской военной промышленности. За семь лет корабль успел угодить в два серьезных инцидента: в июне 1919-го он сел на мель в Бразилии и был снят с нее с серьезными повреждениями, в том числе двигателей, а в 1920-м в гаванском порту судно столкнулось с местным буксиром. Несмотря на относительную молодость, в свое последнее плавание SS Cotopaxi ушел изрядно потрепанным. К тому же, как показала история кораблей его серии, скорее всего, у парохода были определенные конструктивные недостатки — слишком много «систершипов» из этого семейства в итоге затонуло при разных обстоятельствах. Судя по всему, на стыке осени и зимы 1925 года «Котопахи» угодил в шторм, и корпус судна не перенес ненастье. Инопланетяне вновь оказались ни при чем. Более того, легендарная жертва Бермудского треугольника вообще затонула за его пределами. История старого корабля в очередной раз показала, что все выстроенные вокруг этого «проклятого» места мифы на самом деле череда преимущественно древних фактов, обернутых в оболочку выдумок, недоговорок и откровенных фантазий.

Рождение мифа

На самом деле Бермудский треугольник — довольно позднее изобретение. На «аномальную» концентрацию кораблекрушений и исчезновений самолетов обратили внимание только после окончания Второй мировой. 17 сентября 1950 года в газете Miami Herald вышла заметка «Загадки моря до сих пор сбивают с толку людей в современном мире». В ней журналист Эдвард ван Винкл Джонс перечислил несколько катастроф последних лет, причины которых так и не были установлены. Пять военных самолетов вылетели в тренировочный полет с флоридской военно-воздушной базы и исчезли. Пассажирский лайнер, направлявшийся из Пуэрто-Рико в Майами, так и не добрался до места назначения. Еще один гражданский самолет, летевший из Лондона в Чили и сделавший промежуточную посадку на Бермудских островах, пропал вскоре после вылета из тропического рая. Сухогруз с 300 тоннами удобрений вышел из порта Саванны (штат Джорджия) в Венесуэлу, и больше о нем не слышали.

Автор материала не делал никаких паранормальных предположений. Его месседж заключался в том, что даже в нашем современном мире увеличивающихся скоростей, реактивных полетов, радиосвязи человек остается бессилен перед морской стихией. Заметка при этом сопровождалась картой, на которой впервые были намечены канонические границы того самого треугольника.

«Проведите линию от Флориды к Бермудским островам, оттуда — к Пуэрто-Рико и обратно к Флориде через Багамы. В этом-то треугольнике и происходит большинство кораблекрушений».

Спустя 14 лет этот термин был наконец сформулирован. В 1964 году в статье «Смертоносный Бермудский треугольник», опубликованной в бульварном журнале Argosy, а затем в вышедшей годом спустя книге «Невидимые горизонты» Винсент Гэддис определил границы территории, где, по его мнению, концентрация необъяснимых исчезновений превышала допустимую. Условные вершины треугольника находились на Бермудских островах, в районе Майами и на острове Пуэрто-Рико.

Своими материалами Гэддис, вероятно сам того не предполагая, открыл дорогу бесконечному числу последователей, принявшихся спекулировать на теме происходящего в этом участке Мирового океана. В 1960—80-е годы были написаны тысячи газетных и журнальных статей, сотни книг, выпущены документальные и художественные книги, где в той или иной степени муссировались реальные и выдуманные катастрофы. «Библией» сторонников паранормальной версии стала книга Чарльза Берлица «Бермудский треугольник», опубликованная в 1974 году. В ней автор приводит почти полторы сотни «таинственных феноменов», связанных с исчезновением кораблей и самолетов. Номенклатура приводимых объяснений происходящему невообразимо велика: за гибель или пропажу людей ответственны жители Атлантиды и инопланетяне, на крайний случай — огромные магнитные воронки или какие-нибудь морские чудовища. Любопытно, что тема Бермудского треугольника была популярна и в, казалось бы, насквозь материалистическом Советском Союзе. Оказалось, что фантазии на тему сверхъестественного не чужды кодексу строителя коммунизма.

В этой своей книге и в последовавших за ней многочисленных продолжениях Берлиц и его соратники приводили в том числе и достоверные факты. Действительно, 5 декабря 1945 года с базы ВМС США в Форт-Лодердейле для выполнения тренировочных бомбометаний в сторону Багамских островов вылетело звено из пяти бомбардировщиков-торпедоносцев типа «Эвенджер». Назад эти самолеты так и не вернулись, никаких следов найдено не было. При поисках исчезнувших пропал еще один гидросамолет — «Мартин Маринер».

28 декабря 1948 года вылетевший из города Сан-Хуан (остров Пуэрто-Рико) пассажирский Douglas DC-3DST «Dakota» с 32 людьми на борту так и не добрался до места назначения. Место катастрофы найдено не было, точная причина крушения не установлена. Точно так же не ясно и то, что случилось с военно-транспортным Lockheed R7V-1 Super Constellation ВМС США, исчезнувшим в ночь с 30 на 31 октября 1954 года.

Никто не оспаривает и потерю сухогруза USS Cyclops, пропавшего в районе Бермудского треугольника 4 марта 1918 года вместе с грузом марганцевой руды и экипажем в 306 человек, — крупнейшая потеря в истории американского флота, не связанная с боевыми действиями, хоть и случившаяся в годы Первой мировой. Точно таким же фактом остается и исчезновение в феврале 1963 года у южного побережья Флориды танкера SS Marine Sulphur Queen с командой из 39 моряков.

Все эти трагедии документально зафиксированы, и за каждой из них стоят десятки, иногда сотни человеческих жизней. Подобные инциденты можно перечислять очень долго. Сторонники аномальных теорий утверждают, что за гибель такого количества людей ответственно что угодно, кроме естественных сил природы. На самом деле этими «исследователями» движут обыкновенные спекуляции на человеческих страхах и любопытстве, вызванные желанием продать побольше экземпляров своих текстов. Пусть иногда картина катастроф, случившихся в Бермудском треугольнике, не до конца ясна, но абсолютно все из них можно объяснить без использования фантазий об инопланетных вторжениях.

Аллея ураганов

Первым серьезными разоблачениями бермудских мистификаторов занялся писатель Ларри Куше. Уже в 1975-м, через год после издания «Бермудского треугольника» Чарльза Берлица, он выпустил свой ответ на эту работу — «Загадка Бермудского треугольника: разгадана» (в 1978-м книга вышла в СССР под названием «Бермудский треугольник: мифы и реальность»). В ней Куше провел анализ всех приведенных оппонентом «аномалий», после чего выяснилось, что Берлиц неоднократно использовал подлоги, фантазии, домыслы, ничем не обоснованные предположения и, наконец, обычное вранье. Оказалось, что некоторые из описанных «исследователем бермудского феномена» инцидентов произошли за пределами треугольника (в одном случае даже в Тихом океане, за тысячи километров). В других ничего таинственного не было, так как причины катастроф были расследованы и обнародованы. Некоторые «исчезновения» происходили во время жестоких тропических ураганов, о которых Берлиц «забывал» упомянуть, утверждая, что «погода была отличной». Были даже катастрофы, про которые Куше не смог найти никаких упоминаний в прессе, то есть выдуманные от начала и до конца.

Главный вывод автора — Берлиц и ему подобные либо шарлатаны, не умеющие работать с документальными источниками, либо мошенники, сознательно вводящие в заблуждение своих читателей ради погони за сенсацией.

Никакого аномально высокого количества происшествий в Бермудском треугольнике не случается. Если их число и превышает средние показатели, то исключительно из-за того, что данный район в принципе является сверхоживленным перекрестком многочисленных морских и воздушных путей как внутри региона, так и между континентами: Америками, Африкой и Европой. Вдобавок именно здесь наблюдается сложная система течений, из-за которых, по утверждению специалистов, не всегда можно обнаружить точное место того или иного инцидента. Кроме того, катастрофам способствует как сложный рельеф дна, так и наличие большого количества отмелей, что осложняет навигацию и в условиях неустойчивой погоды оказывает прямое влияние на безопасность кораблей.

Фактор погоды имеет первостепенное значение. В северной части Атлантического океана, между Африкой и Северной Америкой, находится зона, получившая название Аллея ураганов. Именно здесь летом и осенью формируются многочисленные тропические депрессии, пика своей интенсивности (и статуса урагана) достигающие как раз в районе Мексиканского залива и Бермудского треугольника. Ураганы с мощными штормами стремительны, непредсказуемы и безжалостны. Практически каждый год в сводках СМИ фигурирует очередная условная Катрина, наносящая региону ущерб на десятки, а порой даже сотни миллиардов долларов. Стоит ли удивляться, что порой жертвами ненастья становятся корабли и самолеты.

«Звено 19», пять бомбардировщиков, отправившихся в тренировочный полет в декабре 1945 года и бесследно пропавших, судя по восстановленной картине развития событий, просто заблудились, в эпоху отсутствия GPS сделав неправильные расчеты и перепутав визуальные опорные точки. Приписываемые им «охотниками за сенсациями» слова про необычно выглядящий океан («Мы опускаемся в белые воды…») — просто очередная выдумка. После того как у самолетов закончилось топливо, они, скорее всего, были вынуждены приводниться и затонули целиком, что объясняет отсутствие на поверхности океана следов крушения.

У вылетевшего в 1948-м из города Сан-Хуан (остров Пуэрто-Рико) пассажирского Douglas DC-3DST «Dakota» был ряд технических проблем (с двигателем и радиостанцией), оказавшихся критическими в условиях ограниченного запаса топлива и ночного рейса. Экипаж просто не получил сообщение об изменившемся направлении ветра, который снес самолет с верного курса на Майами в Мексиканский залив.

В конструкции пропавшего в 1918-м с грузом марганца парохода USS Cyclops впоследствии были выявлены серьезные недостатки, которые при определенных условиях (нарушение центровки груза и сильная нагрузка) могли привести к разрушению корпуса. Судя по архивным данным, в дни исчезновения корабля в этом районе наблюдался тропический шторм. К тому же два из оставшихся трех «систершипов», построенных по тому же проекту, были потеряны при похожих обстоятельствах в годы Второй мировой.

Перевозивший в 1963-м расплавленную серу танкер SS Marine Sulphur Queen также угодил в шторм, а последующее расследование показало, что судно было просто непригодно к эксплуатации и давно должно было быть отправлено на лом.

Бóльшая часть инцидентов, произошедших в Бермудском треугольнике, случилась давным давно, в эпоху, когда эффективных метеорологических и спасательных служб просто не существовало, как не было и систем геопозиционирования и спутникового контроля. Люди в принципе слабо понимали Мировой океан как комплексную систему, не умели предсказывать его поведение, выбирать безопасные схемы работы с ним и в его условиях. Да и техника была в принципе менее надежной, более уязвимой перед внешними факторами. В бесследных исчезновениях, особенно самолетов, в ту эпоху нет ничего удивительного. Такое случается и сейчас, достаточно вспомнить историю рейса 370 Malaysia Airlines в 2014 году.

Пик увлечения темой Бермудского треугольника пришелся на 1960—70-е и по мере развития науки и техники сходил на нет. Внезапно даже самые внушаемые люди поняли, что почему-то новые происшествия в этой «аномальной зоне» практически не случаются, а авторы очередных «сенсационных» опусов по-прежнему жонглируют преданиями многолетней давности.

1 октября 2015 года в Бермудском треугольнике исчез американский контейнеровоз SS El Faro с 33 моряками на борту, шедший из Джексонвилла (Флорида) в Сан-Хуан (Пуэрто-Рико). Очередная жертва инопланетян? Нет, человеческая ошибка: капитан судна завел его прямиком в мощный ураган Хоакин. То, что раньше считалось бы несомненным доказательством существования необъяснимого, при современном уровне расследования катастроф оказалось обычной халатностью. Останки контейнеровоза были обнаружены на дне, тела членов экипажа так и не нашли.

Разгадка тайны парохода SS Cotopaxi, похоже, поставила окончательную точку в бизнес-проекте под названием «Бермудский треугольник». Конечно, некоторая аудитория у этой теории заговора будет всегда, как будут появляться и будоражащие воображение тексты и фильмы, но очень уставшая тема уже вряд ли позволит зарабатывать на ней миллионы, оставшись уделом крайне ограниченной секты.